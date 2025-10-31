FAM bị điều tra quốc tế vì cáo buộc nhập tịch trái phép Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil xác nhận tiếp nhận đơn của ông Satees Muniandy về nghi án làm giả hồ sơ nhập tịch; FIFA phạt FAM 350.000 CHF, mỗi cầu thủ 2.000 CHF và cấm 12 tháng.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt làn sóng điều tra quốc tế sau khi Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo do ông Satees Muniandy, thư ký Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI), gửi liên quan đến nghi án làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Cơ quan này cho biết sẽ phản hồi trước ngày 28/11.

Bóng đá Malaysia khốn đốn sau vụ việc nhập tịch cầu thủ trái phép.

Phạm vi điều tra mở rộng sang nhiều quốc gia

Theo Free Malaysia Today, ông Satees không chỉ gửi đơn đến Brazil mà còn chuyển hồ sơ tới các cơ quan thực thi pháp luật tại Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan. Trước đó, cảnh sát Malaysia kết luận “không có yếu tố hình sự” để điều tra trong nước, là lý do ông mở rộng vụ việc ra phạm vi quốc tế.

Trọng tâm khiếu nại: hồ sơ Joao Vitor Brandao Figueiredo

Trong đơn gửi Brazil, ông Satees yêu cầu điều tra quy trình nhập tịch của Joao Vitor Brandao Figueiredo, một trong bảy cầu thủ bị cáo buộc có hồ sơ giả mạo và từng khoác áo đội tuyển Malaysia trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam.

Lá đơn nêu rõ: “Tôi trân trọng đề nghị quý cơ quan khẩn trương điều tra và xử lý theo đúng pháp luật Brazil những hành vi vi phạm có liên quan.”

Mốc thời gian và kênh tiếp nhận tại Brazil

Theo tài liệu xác nhận của Bộ Tư pháp Brazil, đơn khiếu nại được đăng ký ngày 29/10 qua hệ thống Fala.BR – nền tảng tiếp nhận phản ánh của công dân, với hạn chót phản hồi ngày 28/11.

Điều tra riêng của FIFA và phát hiện hồ sơ giả

Cùng thời điểm, FIFA mở cuộc điều tra riêng và phát hiện hồ sơ giả được FAM nộp để chứng minh rằng các cầu thủ này có ông hoặc bà sinh tại Malaysia, trong khi thực tế họ đều sinh tại Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Chế tài tài chính và án treo giò

Hệ quả từ cuộc điều tra, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng. FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA, và phán quyết cuối cùng sắp được công bố.

Hà Lan xác nhận tiếp nhận khiếu nại, có nhắc đến Hector Hevel

Ngoài Brazil, Hà Lan cũng xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của ông Satees, trong đó có nhắc đến trường hợp Hector Hevel.

Quan điểm của người đứng đơn

Ông Satees khẳng định: “Tôi không có bất kỳ động cơ cá nhân hay chính trị nào. Tôi chỉ mong muốn những người liên quan đến việc gian lận quốc tịch trong bóng đá Malaysia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Tác động tới bóng đá Malaysia

Vụ việc đang trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều quốc gia và FIFA cùng vào cuộc. Nếu các bằng chứng được xác thực, đây có thể trở thành vụ bê bối nhập tịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của FAM và hình ảnh tuyển Malaysia trên đấu trường quốc tế.

