FAM bức xúc vì rò rỉ hồ sơ Garces trước phán quyết FIFA Rạng sáng 31-10, CDN công bố giấy khai sinh của Facundo Garces, bác lập luận huyết thống; Quyền chủ tịch FAM nói rò rỉ trước phán quyết FIFA là không công bằng.

Bóng đá Malaysia bước vào thời khắc nhạy cảm khi những tài liệu liên quan đến lý lịch của trung vệ nhập tịch Facundo Garces bị công bố ngay trước thời điểm Ủy ban kháng cáo của FIFA dự kiến ra phán quyết. Rạng sáng 31-10, Capital de Noticias (CDN) đăng tải các giấy tờ chính thức, trong đó có giấy khai sinh của Garces, đặt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào thế bất lợi. Quyền chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, gọi đây là điều "không công bằng" với bóng đá Malaysia.

Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã lên tiếng sau bê bối nhập tịch.

Điểm nút: giấy khai sinh và lập luận huyết thống

Theo CDN, giấy khai sinh cho thấy ông nội của Garces sinh tại Santa Fe, là công dân Argentina và không có gốc gác Malaysia. Thông tin này trực tiếp bác bỏ lập luận về huyết thống mà phía FAM đưa ra để bảo vệ cho trường hợp nhập tịch của trung vệ này. Việc chứng cứ xuất hiện công khai khi quy trình kháng cáo còn đang chờ phán quyết đã làm thay đổi cục diện, đẩy FAM vào thế phòng ngự truyền thông.

Dòng thời gian nhạy cảm

Rạng sáng 31-10: CDN công bố các tài liệu, bao gồm giấy khai sinh của Facundo Garces.

Thời gian dự kiến phán quyết của FIFA được nhắc đến là 30-10, sau đó là 31-10; đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có công bố chính thức.

Phản hồi từ FAM: "Không công bằng" trước giờ phán quyết

Ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi bày tỏ sự bức xúc về thời điểm thông tin bị lộ. Ông nói: "Điều này thực sự bất lợi, đặc biệt là khi chúng ta vẫn đang chờ quyết định kháng cáo của FIFA. Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu và sẽ không công bằng nếu đưa ra kết luận trước khi quyết định chính thức được công bố". Đồng thời, ông kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây tổn hại cho các cầu thủ và nền bóng đá nước nhà.

Tác động trước mắt: thế bất lợi và áp lực dư luận

Việc tài liệu được công bố công khai ngay trước phán quyết tạo ra áp lực kép: một là tính hợp lệ của lập luận huyết thống mà FAM sử dụng để bảo vệ cho hồ sơ của Garces bị đặt dấu hỏi; hai là tâm lý và môi trường dư luận trở nên bất lợi khi mọi lập luận phản biện đều chờ quyết định cuối cùng của FIFA. Trong bối cảnh đó, yêu cầu "không vội kết luận" và "không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng" từ FAM là nỗ lực nhằm giữ nguyên trạng trước khi có phán quyết.

Những gì còn chờ từ FIFA

Cho đến hiện tại, phán quyết của Ủy ban kháng cáo FIFA vẫn chưa được công bố. Mốc thời gian dự kiến đã dịch từ 30-10 sang 31-10 nhưng vẫn chưa có tín hiệu chính thức. Điều này khiến toàn bộ câu chuyện tiếp tục treo ở trạng thái chờ, trong khi bằng chứng vừa bị rò rỉ đã tạo ra một lớp áp lực mới lên hồ sơ của Garces và các bên liên quan.

Kết luận

Vụ việc đang đứng ở lằn ranh quan trọng: một bên là tài liệu chính thức được công bố bởi CDN, bên kia là quyết định cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền. Cho đến khi FIFA lên tiếng, thông điệp nhất quán từ FAM là chờ đợi phán quyết và tránh khuếch đại thông tin chưa được kiểm chứng.