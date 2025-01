Quốc tế FBI điều tra ‘khả năng liên hệ’ giữa vụ tấn công ở New Orleans và vụ nổ Cybertruck Giới chức liên bang Mỹ vẫn chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa một vụ tấn công khủng bố ở New Orleans và vụ nổ Cybertruck bên ngoài một khách sạn ở Las Vegas.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về những diễn biến mới nhất ở New Orleans từ Camp David, Maryland, ngày 1/1. Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden đã phát biểu trước toàn thể nước Mỹ vào tối 1/1, nêu rõ nỗ lực của các cơ quan liên bang trong việc điều tra vụ tấn công khủng bố ở New Orleans khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, và vụ nổ một chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài khách sạn Trump ở Las Vegas.

Ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định xem liệu 2 vụ việc này có liên quan với nhau hay không, nhưng cảnh báo công chúng không nên đưa ra kết luận sớm, lưu ý rằng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và có thể thay đổi.

"Chúng tôi đang điều tra vụ nổ của một chiếc Cybertruck bên ngoài khách sạn Trump ở Las Vegas. Các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo cũng đang điều tra vụ này, bao gồm việc xem xét liệu có mối liên hệ nào với vụ tấn công ở New Orleans hay không", Tổng thống sắp mãn nhiệm cho biết.

"Đến thời điểm này, chưa có gì để thông tin về mối liên hệ đó”, ông nói thêm.

Vụ tấn công ở New Orleans, xảy ra vào rạng sáng ngày đầu năm mới, do Shamsud-Din Jabbar, một cựu binh 42 tuổi của quân đội Mỹ, lái một chiếc xe bán tải thuê lao vào đám đông trên đường Bourbon, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vũ khí, và một vật nghi là thiết bị nổ tự chế được phát hiện trong xe, khiến các cơ quan chức năng phân loại sự kiện này là một hành động khủng bố.

Jabbar đã bị bắn tử vong trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại hiện trường. Các nhà điều tra hiện đang xem xét liệu Jabbar hành động một mình hay có đồng phạm.

Các nhân viên cứu hộ bên ngoài Khách sạn Quốc tế Trump ở Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 1/1. Ảnh: Global Look Press

Chỉ vài giờ sau đó, tại Las Vegas, một chiếc Tesla Cybertruck phát nổ bên ngoài khách sạn Trump, khiến tài xế tử vong và làm bị thương 7 người đứng gần đó. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe có thể chứa pháo hoa hoặc một thiết bị nổ.

Cả Cybertruck ở Las Vegas và xe bán tải ở New Orleans đều được cho là thuê thông qua cùng một ứng dụng, một chi tiết khiến các cơ quan liên bang càng tập trung điều tra về khả năng liên quan giữa hai vụ việc.

Trước đó, Elon Musk đã mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố cho rằng, chiếc xe Tesla có trách nhiệm trong vụ nổ ở Las Vegas, khẳng định rằng “toàn bộ dữ liệu phương tiện đều bình thường vào thời điểm xảy ra vụ nổ”. Ông cho rằng, vụ nổ “rất có thể là một hành động khủng bố” và tuyên bố rằng “có thể” cả hai vụ việc “có liên quan với nhau theo một cách nào đó”.

Tổng thống Biden đã chỉ đạo các quan chức cấp cao, bao gồm Tổng chưởng lý, Giám đốc FBI, và Bộ trưởng An ninh Nội địa, dành mọi nguồn lực sẵn có để phục vụ điều tra.

“Tôi đã chỉ đạo đội ngũ của mình đảm bảo mọi nguồn lực được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương để hoàn tất cuộc điều tra một cách nhanh chóng và đảm bảo không còn mối đe dọa nào đối với người dân Mỹ”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ, nói rằng, “đất nước chia sẻ nỗi đau với các bạn”. Ông nhấn mạnh cam kết của chính quyền trong việc làm rõ mọi chi tiết của những thảm kịch này và đảm bảo công lý được thực thi.