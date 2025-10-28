Ferdinand: Mbeumo và Cunha đang thay đổi Man United Rio Ferdinand nhận định Bryan Mbeumo và Matheus Cunha là chìa khóa giúp Man United của Ruben Amorim linh hoạt hơn trong chuyển đổi trạng thái và kiểm soát bóng, sau chuỗi 3 trận thắng Ngoại hạng Anh. Đồng thời, ông cảnh báo sự thích nghi khó khăn của một số cựu binh như Casemiro.

Ba chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh không chỉ làm dịu những hoài nghi về triết lý của Ruben Amorim, mà còn phác thảo một Man United biết cách thay đổi nhịp độ thi đấu. Theo Rio Ferdinand, câu trả lời nằm ở hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha – những mảnh ghép đang khiến hệ thống của Quỷ đỏ vận hành trơn tru hơn.

Ferdinand tin rằng Cunha và Mbeumo nâng tầm hàng công Quỷ đỏ.

Mbeumo, Cunha và lời giải cho chuyển đổi trạng thái

Trên podcast "Rio Ferdinand Presents", huyền thoại Man United nhấn mạnh bộ đôi tân binh đang tạo khác biệt trong những khoảnh khắc then chốt: chuyển đổi trạng thái và kiểm soát nhịp chơi. Ferdinand nói rõ: "Tôi nghĩ Cunha giữ bóng cực tốt trong những tình huống nhỏ nhất với ba hoặc bốn người vây quanh." Đó là nền tảng để tuyến dưới có thêm nhịp thở, còn tập thể nhanh chóng gắn kết theo chiều dọc sân.

Với Mbeumo, Ferdinand chỉ ra khả năng ra quyết định trực diện: "Và Mbeumo, anh ấy sẽ luôn tung ra được một cú sút hoặc tạo ra điều gì đó để gây khó khăn cho các hậu vệ." Khi một tiền đạo có thể đe dọa khung thành ngay ở cú chạm đầu, đối thủ buộc phải lùi sâu hoặc kéo giãn biên độ phòng ngự – qua đó mở thêm kênh luân chuyển bóng cho Man United.

Chiến thuật của Amorim: linh hoạt pressing, chủ động lùi khối

Điểm mới không nằm ở việc pressing nhiều hơn, mà ở quyền chủ động lựa chọn thời điểm. Ferdinand phân tích: "Có những thời điểm trong trận đấu chúng ta không cần phải pressing, chúng ta có thể lùi sâu." Điều này gợi mở một Man United biết đổi cấu trúc theo pha bóng – không mặc định vây ráp tầm cao, sẵn sàng hạ thấp khối đội hình để chờ khoảnh khắc bứt tốc.

Ông bổ sung: "Chúng ta có thể tạo ra hai khối phòng ngự, nhưng khi giành lại bóng, chúng ta sẽ là một mối đe dọa." Hai khối phòng ngự ở đây nói lên tư duy tổ chức: giữ cự ly, bịt trung lộ, rồi hướng pha thoát pressing về phía những điểm tựa kỹ thuật – nơi Cunha cho phép đội hình bật lên mà không đánh mất quyền kiểm soát, còn Mbeumo đẩy đối phương vào tình thế phòng ngự ứng biến.

Từ định kiến “cứng đầu” đến khả năng tùy biến

Man United dưới thời Amorim từng bị nghi ngờ vì sự nhất quán đến mức cứng nhắc. Nhưng khi hai tân binh đem đến phương án mới cho cả giữ bóng lẫn phản công, cách nhìn thay đổi. Như Ferdinand đánh giá, chính khả năng của Mbeumo và Cunha cho phép HLV người Bồ Đào Nha linh hoạt hơn, thoát khỏi định kiến chỉ chơi một màu.

Trong chuỗi 3 trận thắng, giá trị không nằm ở một công thức duy nhất, mà ở năng lực chuyển đổi: lúc ép sân để đoạt bóng gần khung thành, lúc lùi sâu để rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến. Ở mỗi trạng thái, Man United đều có điểm nổ phù hợp – một người giữ được bóng giữa áp lực, một người liên tục đe dọa khung thành.

Mặt trái của cuộc chuyển hóa: bài toán cho cựu binh

Ferdinand cũng đưa ra cảnh báo thẳng thắn: không phải ai cũng dễ dàng thích nghi. Ông dẫn chứng Casemiro: "Nó hoàn toàn khác với cách đã giúp Casemiro giành được năm chức vô địch Champions League." Sự thay đổi đòi hỏi các cựu binh điều chỉnh thói quen, trong khi cấu trúc mới đang được xây quanh phẩm chất của Mbeumo và Cunha.

Nói cách khác, nếu bộ khung tân binh là động lực cho sự linh hoạt, thì bước tiếp theo của Amorim sẽ là cân bằng giữa tính kế thừa và yêu cầu chiến thuật mới – bảo đảm sự gắn kết của phòng ngự lẫn tuyến giữa khi đội hình thay đổi độ cao pressing.

Tác động tức thời và thông điệp dài hạn

Ba chiến thắng liên tiếp giúp Man United củng cố niềm tin cho con đường Amorim theo đuổi: kiểm soát khi cần, tấn công trực diện khi có không gian. Quan trọng hơn, đội bóng đã có những con người giải quyết khoảnh khắc – điểm mấu chốt ở đỉnh cao.

Nhận định của Ferdinand không chỉ ca ngợi cá nhân. Nó phản chiếu một cấu trúc đang được tinh chỉnh theo năng lực cầu thủ: giảm tải cho tuyến dưới nhờ khả năng giữ bóng của Cunha, tăng biên độ đe dọa nhờ sự quyết đoán của Mbeumo. Nếu duy trì nhịp độ và tiếp tục hoàn thiện các lớp pressing – lùi khối – chuyển đổi, Man United có cơ sở bảo vệ đà tiến bộ mà không đánh mất tính cân bằng chiến thuật.