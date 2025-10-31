Ferrari 12Cilindri Novitec: Bỏ dải đen, nâng cấp khí động Novitec ra mắt gói đầu cho Ferrari 12Cilindri: gỡ dải đen mũi, thêm sợi carbon, hạ gầm 30 mm, mâm Vossen 21/22 inch, ống xả van chủ động, tùy chọn Inconel.

Novitec giới thiệu gói nâng cấp đầu tiên cho Ferrari 12Cilindri, tập trung vào khí động học sợi carbon và tinh chỉnh khung gầm. Điểm đáng chú ý là hãng độ đã gỡ dải đen mặc định ở mũi xe – chi tiết mô phỏng 365 GTB/4 Daytona và không thể xóa trong cấu hình của Ferrari – giúp diện mạo thanh thoát hơn. Hệ thống treo mới hạ gầm 30 mm, đi kèm mâm Vossen NF11 21/22 inch và ống xả van chủ động với tùy chọn vật liệu Inconel siêu nhẹ. Nâng cấp động cơ V12 đang được Novitec phát triển; giá gói khí động học hiện chưa công bố.

Nhận diện mới và khí động học sợi carbon

Ferrari 12Cilindri kế nhiệm 812 Superfast, theo đuổi ngôn ngữ cổ điển với dải đen đầu xe gợi nhớ Daytona. Novitec can thiệp trực diện vào chi tiết gây tranh luận này bằng cách “gỡ bỏ” dải đen, đồng thời bổ sung các ốp khí động học bằng sợi carbon. Cách tiếp cận thiên về tối ưu luồng gió và giảm nhiễu thị giác, không thay đổi cấu trúc thân xe.

Gói này được xem như “bước khởi động” của Novitec trước khi hãng tung ra các dự án mạnh tay hơn như N-Largo hay N-Largo S (gói độ thân rộng giới hạn). Ở giai đoạn hiện tại, Novitec ưu tiên sự sạch sẽ trong tạo hình, tinh chỉnh những điểm ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận ngoại hình và luồng khí quanh đầu xe.

Hạ gầm 30 mm, mâm Vossen NF11 21/22 inch

Hệ thống treo hiệu chỉnh của Novitec giảm khoảng sáng gầm 30 mm nhằm hạ trọng tâm, cải thiện độ bám và sự linh hoạt khi vận hành. Sự thay đổi tỉ lệ thân–gầm cũng giúp tạo dáng thể thao hơn khi nhìn ngang.

Bộ mâm forged NF11 do Vossen sản xuất được lắp 21 inch phía trước và 22 inch phía sau, đi kèm nhiều lựa chọn hoàn thiện bề mặt. Cấu hình đường kính trước–sau lệch hỗ trợ tối ưu vệt lốp và độ bám cho cầu sau – nơi nhận toàn bộ công suất V12.

Ống xả van chủ động, tùy chọn Inconel và mạ vàng 999

Novitec trang bị hệ thống ống xả có van bướm điều khiển chủ động, cho phép điều biến âm thanh từ êm ái đến đậm chất thể thao. Khách hàng có thể chọn đầu ra 4 ống xả kích thước 112 x 100 mm với hoàn thiện màu đen hoặc mạ vàng 999 độc quyền.

Phiên bản cao cấp nhất sử dụng hợp kim Inconel – vật liệu siêu nhẹ, chịu nhiệt cao thường thấy trên xe đua F1. Ngoài ra, bộ xúc tác thể thao là tùy chọn nhằm tối ưu hiệu quả truyền công suất và giảm trọng lượng tổng thể.

Cabin ba màn hình, cá nhân hóa vật liệu

Novitec cung cấp các gói cá nhân hóa nội thất nhưng giữ nguyên bố cục giao diện số của 12Cilindri: bảng đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10,25 inch và màn hình 8,8 inch cho ghế phụ. Cách giữ nền tảng hiển thị nguyên bản đảm bảo trải nghiệm quen thuộc, trong khi vật liệu và phối màu có thể tùy chọn theo cá tính chủ xe.

Động lực nguyên bản và lộ trình nâng cấp

Ở cấu hình gốc, Ferrari 12Cilindri sử dụng động cơ V12 cho công suất 830 mã lực. Sức mạnh truyền toàn bộ tới cầu sau qua hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT. Theo thông số công bố, xe tăng tốc 0–100 km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h.

Novitec cho biết các kỹ sư đang phát triển nâng cấp cho khối V12 này. Chưa có số liệu chi tiết về công suất hay mô-men bổ sung; khi hoàn thiện, gói động cơ nhiều khả năng sẽ được công bố độc lập với gói khí động học.

Thông số chính và cấu hình gói nâng cấp

Hạng mục Thông số Động cơ (nguyên bản) V12, 830 mã lực, cầu sau, hộp số DCT 8 cấp Tăng tốc/tốc độ tối đa 0–100 km/h 2,9 giây; tối đa 340 km/h Khí động học Ốp sợi carbon; gỡ dải đen mũi xe Hệ thống treo Hạ gầm 30 mm Mâm Vossen NF11: trước 21 inch, sau 22 inch Ống xả Van chủ động; đầu ra 4 ống xả 112 x 100 mm Tùy chọn chất liệu/hoàn thiện ống xả Inconel; hoàn thiện màu đen hoặc mạ vàng 999 Xúc tác Tùy chọn bộ xúc tác thể thao Nội thất Táp-lô số 15,6 inch; màn hình trung tâm 10,25 inch; màn hình ghế phụ 8,8 inch Giá gói khí động học Chưa công bố

Giá và bối cảnh thị trường

Novitec chưa tiết lộ giá cho gói khí động học cơ bản. Ferrari 12Cilindri hiện chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Ở nhóm siêu xe cùng tầm, Lamborghini Revuelto có giá từ 44 tỷ đồng.

Kết luận nhanh: dọn đường cho những bản độ mạnh tay

Gói đầu của Novitec tập trung vào phần nhìn và nền tảng khung gầm: gỡ dải đen mũi xe, bổ sung sợi carbon, hạ gầm 30 mm, mâm 21/22 inch và ống xả van chủ động với cấu hình vật liệu cao cấp. Đây là bước mở đầu có chủ đích trước khi các phiên bản giới hạn kiểu N-Largo xuất hiện, trong khi nâng cấp động cơ V12 vẫn đang được phát triển.