Ferrari 812 Superfast dẫn đầu nhóm FR-RWD nhanh nhất Car and Driver ghi nhận chỉ bốn mẫu xe động cơ trước, dẫn động cầu sau đạt 0–60 mph trong 3,0 giây hoặc nhanh hơn: Chevrolet Corvette Z06, Corvette ZR1, Ford Mustang GTD và Ferrari 812 Superfast.

Bốn mẫu xe động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau (FR-RWD) đạt mốc 0–60 mph trong 3,0 giây hoặc nhanh hơn là con số rất hiếm theo cơ sở dữ liệu thử nghiệm của Car and Driver. Trong 70 năm thử nghiệm bằng thiết bị đo, tòa soạn này chỉ ghi nhận đúng bốn trường hợp đạt mốc đó: Chevrolet Corvette Z06 2015, Corvette ZR1 2019, Ford Mustang GTD 2025 và Ferrari 812 Superfast 2018. Điểm chung: công suất cực lớn, lốp hiệu năng cao và tối ưu bám đường.

Bài viết dưới đây tổng hợp các thông số chính thức từ Car and Driver, tập trung vào kỹ thuật truyền động, khí động học và dữ liệu tăng tốc/drag, để lý giải vì sao các mẫu FR-RWD này có thể rút ngắn quãng 0–60 mph xuống dưới ngưỡng 3,0 giây.

Tăng tốc 0–60 mph: dữ liệu và bối cảnh thử nghiệm

Car and Driver tiến hành thử nghiệm tăng tốc tiêu chuẩn 0–60 mph (khoảng 97 km/h). Với cấu hình chỉ dẫn động cầu sau, đạt mốc dưới 3,0 giây đòi hỏi sức kéo lớn ở bánh sau, kiểm soát trượt tối ưu và phân bổ tải trục hợp lý khi đề-pa. Dù giải pháp đặt động cơ giữa giúp tăng bám khi tăng tốc, các mẫu FR-RWD dưới đây vẫn phá vỡ giới hạn nhờ công suất/mô-men xoắn vượt trội, lốp bán slick hiệu năng và hiệu chỉnh hộp số thông minh.

Truyền động, khí động học và lực bám

Bốn mẫu xe đều dựa vào mô-men xoắn lớn, kiểm soát lực kéo tinh chỉnh và lốp hiệu năng cao. Chevrolet dùng V8 OHV siêu nạp (Z06/ZR1) kết hợp hộp số tự động 8 cấp; Ford bổ sung khí động học chủ động (DRS) trên cánh gió sau của Mustang GTD; Ferrari theo triết lý V12 nạp khí tự nhiên, hộp số ly hợp kép 7 cấp, bệ thân nhẹ và phân bổ trọng lượng cân bằng để duy trì lực bám.

Bốn mẫu FR-RWD nhanh nhất: con số biết nói

2015 Chevrolet Corvette Z06 – 2,9 giây

Với hộp số tự động 8 cấp và gói Z07 khi thử, Z06 đạt 0–60 mph trong 2,9 giây. V8 OHV siêu nạp, làm mát trung gian cho công suất 650 hp và mô-men xoắn chuyển đổi tương đương 881 Nm. Lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP góp phần đáng kể cho độ bám khi đề-pa. Quý dặm (1/4 mile) ghi nhận 11,0 giây ở 126 mph. Trọng lượng: 3.558 lb. Giá khi thử: 97.595 USD.

2015 Chevrolet Corvette Z06

2019 Chevrolet Corvette ZR1 – 2,9 giây

ZR1 là mức hiệu năng đỉnh của C7 với 755 hp và khoảng 970 Nm từ V8 OHV siêu nạp, hộp số tự động 8 cấp. Dù cấu hình ZTK có lực cản khí động cao, xe vẫn đạt 2,9 giây ở 0–60 mph, nhanh hơn Z06 ở quý dặm: 10,7 giây tại 135 mph. Tốc độ tối đa công bố 212 mph. Lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP; trọng lượng 3.671 lb. Giá khi thử: 141.190 USD.

Phương tiện đường bộ, xe, siêu xe, xe thể thao, ô tô, thiết kế ô tô, xe hiệu năng, xe đua, đua xe thể thao, hệ thống bánh xe ô tô

2025 Ford Mustang GTD – 2,8 giây

Mustang GTD đẩy cấu hình FR-RWD lên giới hạn với V8 DOHC siêu nạp 5,2 lít, 815 hp và khoảng 901 Nm, hộp số ly hợp kép 8 cấp. Cánh gió sau tích hợp hệ thống giảm lực cản (DRS) giống triết lý F1 giúp tối ưu lực ép/kéo tùy pha vận hành. Dù nặng 4.404 lb, GTD vẫn đạt 0–60 mph trong 2,8 giây. Lốp Michelin Pilot Sport Cup 2R. Giá khi thử: 367.960 USD.

2025 Ford Mustang GTD

2018 Ferrari 812 Superfast – 2,7 giây

812 Superfast đứng đầu danh sách với 2,7 giây cho 0–60 mph. Động cơ V12 DOHC nạp khí tự nhiên đạt 789 hp, mô-men xoắn khoảng 719 Nm, truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Lốp Pirelli P Zero PZ4; trọng lượng 3.851 lb. Giá khi thử: 465.509 USD. Đây là mẫu FR-RWD nhanh nhất trong dữ liệu thử nghiệm nêu trên.

Ferrari 812 Superfast 2018, phần đuôi

Bảng thông số chính

Mẫu xe (năm) 0–60 mph (s) Giá khi thử (USD) Động cơ Công suất (hp) Mô-men xoắn (Nm) Hộp số Trọng lượng (lb) Lốp Chevrolet Corvette Z06 (2015) 2,9 97.595 V8 OHV siêu nạp, làm mát trung gian 650 881 Tự động 8 cấp 3.558 Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP Chevrolet Corvette ZR1 (2019) 2,9 141.190 V8 OHV siêu nạp, làm mát trung gian 755 970 Tự động 8 cấp 3.671 Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP Ford Mustang GTD (2025) 2,8 367.960 V8 DOHC siêu nạp 5,2 lít, làm mát trung gian 815 901 Ly hợp kép 8 cấp 4.404 Michelin Pilot Sport Cup 2R Ferrari 812 Superfast (2018) 2,7 465.509 V12 DOHC nạp khí tự nhiên 789 719 Ly hợp kép 7 cấp 3.851 Pirelli P Zero PZ4

Giá trị và định vị

Về chi phí sở hữu, Corvette Z06 là trường hợp hiệu năng/giá đáng chú ý khi là mẫu duy nhất dưới 100.000 USD ở thời điểm thử. ZR1 bổ sung sức mạnh, khí động học và thành tích quý dặm vượt trội. Mustang GTD tiến sát xe đua đường phố với khí động học chủ động và lốp Cup 2R, phản ánh qua mức giá cao. Ferrari 812 Superfast là lựa chọn đỉnh cao về hiệu năng FR-RWD theo dữ liệu này, đồng thời cũng đắt nhất trong nhóm.

Kết luận: FR-RWD vẫn có đất diễn

Trong kỷ nguyên động cơ đặt giữa và AWD lên ngôi, bốn mẫu xe trên chứng minh FR-RWD vẫn đạt mốc 0–60 mph dưới 3,0 giây nếu có công suất lớn, lốp thích hợp và tinh chỉnh truyền động hợp lý. Kết quả do Car and Driver ghi nhận:

Ferrari 812 Superfast (2018): 2,7 giây – nhanh nhất trong nhóm.

Ford Mustang GTD (2025): 2,8 giây – khí động học chủ động, lốp Cup 2R.

Chevrolet Corvette ZR1 (2019): 2,9 giây – quý dặm 10,7 giây @ 135 mph.

Chevrolet Corvette Z06 (2015): 2,9 giây – giá khi thử thấp nhất nhóm.

Lưu ý: Các số liệu tốc độ/quãng đường/giá và cấu hình lốp, hộp số trong bài phản ánh xe do Car and Driver kiểm thử trong điều kiện cụ thể tại thời điểm nêu.