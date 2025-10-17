Ferrari: Kỷ nguyên mới với 20 siêu xe và mẫu EV đầu tiên Ferrari vạch ra lộ trình đầy tham vọng từ 2026-2030, ra mắt 20 mẫu xe mới bao gồm siêu xe điện Elettrica, đồng thời tái khẳng định cam kết với động cơ V12.

Chiến lược táo bạo cho một thập kỷ mới

Ferrari đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất trong lịch sử thương hiệu. Hãng xe thể thao Ý đã công bố kế hoạch ra mắt 20 mẫu xe mới trong giai đoạn 5 năm từ 2026 đến 2030, tương đương trung bình 4 mẫu xe mỗi năm. Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh Ferrari đạt được những thành công tài chính ấn tượng, với lợi nhuận tăng 9% trong nửa đầu năm 2025 và biên độ lợi nhuận đạt 23,4%, cao nhất ngành công nghiệp ô tô.

Với doanh số kỷ lục 13.752 xe trong năm 2024, Ferrari chứng tỏ sức hút bền bỉ của mình. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, Giám đốc điều hành Benedetto Vigna khẳng định triết lý của hãng vẫn là "nhiều mẫu xe nhưng mỗi mẫu có số lượng giới hạn", nhằm bảo toàn tính độc quyền và giá trị thương hiệu.

Ferrari đặt mục tiêu ra mắt 20 mẫu xe mới trong 5 năm tới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Elettrica: Màn chào sân của ngựa chồm điện

Tâm điểm trong kế hoạch tương lai của Ferrari chính là sự xuất hiện của mẫu xe thuần điện đầu tiên, mang tên Elettrica. Đây là một bước đi mang tính cách mạng, đánh dấu sự gia nhập của thương hiệu vào kỷ nguyên điện hóa. Elettrica được trang bị 4 động cơ điện, sản sinh tổng công suất hơn 1.000 mã lực.

Thông số hiệu năng của mẫu siêu xe điện này hết sức ấn tượng: khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây và tốc độ tối đa đạt 310 km/h. Ferrari cam kết Elettrica sẽ mang lại trải nghiệm lái phấn khích đặc trưng, kể cả về âm thanh, mở ra một định nghĩa mới cho cảm xúc sau tay lái của một chiếc xe điện.

Ferrari Elettrica sẽ là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu, sở hữu công suất hơn 1.000 mã lực.

Chiến lược đa dạng hóa và cam kết với di sản

Mặc dù ra mắt xe điện, Ferrari vẫn duy trì một chiến lược hệ truyền động đa dạng. Đến năm 2030, hãng dự kiến cơ cấu sản phẩm sẽ bao gồm 40% xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE), 40% xe hybrid và 20% xe thuần điện (EV). Con số này cho thấy một sự điều chỉnh so với mục tiêu 40% xe EV đặt ra vào năm 2022, phản ánh nhận định thực tế hơn về tốc độ chuyển đổi của thị trường.

Quan trọng hơn, Ferrari tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với các loại động cơ đốt trong đã làm nên tên tuổi, đặc biệt là khối động cơ V12 huyền thoại. Điều này đảm bảo những người hâm mộ trung thành vẫn sẽ có cơ hội sở hữu những cỗ máy cơ khí thuần túy trong nhiều năm tới.

Đến năm 2030, Ferrari dự kiến cơ cấu sản phẩm sẽ bao gồm 40% xe hybrid, 40% xe động cơ đốt trong và 20% xe thuần điện.

Những biểu tượng tương lai và sự trở lại bất ngờ

Bên cạnh Elettrica, danh mục sản phẩm tương lai sẽ bao gồm các phiên bản nâng cấp của Ferrari 296, biến thể PHEV của SUV Purosangue, và các phiên bản mui trần của Amalfi và F80. Đặc biệt, dòng sản phẩm Icona Series, nơi vinh danh những di sản của hãng, sẽ tiếp tục được phát triển.

Có thông tin cho rằng một mẫu Icona mới, có thể là SP4, sẽ sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L. Một mẫu xe khác có thể lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40. Gây chú ý nhất là hé lộ từ Giám đốc Phát triển Sản phẩm Gianmaria Fulgenzi về việc một số khách hàng đặc biệt đang yêu cầu hãng mang hộp số sàn trở lại trên một mẫu Icona giới hạn. Đây là một khả năng bất ngờ, bởi Ferrari đã không sử dụng hộp số sàn kể từ chiếc California đời 2012.

Một mẫu xe thuộc dòng Icona Series trong tương lai có thể lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40.

Cân bằng giữa tăng trưởng và tính độc quyền

Sức hút của Ferrari vẫn không hề suy giảm. Ông Vigna tiết lộ rằng toàn bộ sản lượng cho năm 2026 đã được đặt trước, và khách hàng mới sẽ phải chờ đến năm 2027 để nhận xe. Lượng khách hàng hiện hữu của Ferrari đã tăng 20% so với năm 2022, đạt khoảng 90.000 người, cùng với hơn 32.000 người lần đầu sở hữu một chiếc Ferrari. Bằng cách đa dạng hóa danh mục nhưng giới hạn sản lượng từng mẫu, Ferrari đang thực hiện một chiến lược thông minh để vừa mở rộng tệp khách hàng, vừa duy trì sự khao khát và giá trị cho mỗi chiếc xe mang logo ngựa chồm.