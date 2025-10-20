Ferrari SC40: Di sản F40 tái sinh trong kỷ nguyên hybrid Ra mắt từ chương trình Special Projects, Ferrari SC40 là một tác phẩm độc bản, kết hợp DNA thiết kế của huyền thoại F40 với nền tảng công nghệ hybrid V6 từ 296 GTB.

Chương trình cá nhân hóa độc bản Special Projects của Ferrari vừa trình làng tác phẩm mới nhất mang tên SC40, một siêu xe được chế tác riêng cho một khách hàng đặc biệt. Ra mắt tại Maranello, Italy, SC40 không chỉ là một chiếc xe hiệu suất cao mà còn là sự tôn vinh dành cho một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của thương hiệu – Ferrari F40. Được phát triển dựa trên nền tảng của Ferrari 296 GTB, SC40 là sự giao thoa giữa di sản và công nghệ hiện đại.

Ferrari SC40 là dự án mới nhất từ chương trình cá nhân hóa Special Projects, dành riêng cho một khách hàng đặc biệt.

Hồi sinh di sản F40 trên nền tảng hiện đại

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Thiết kế Flavio Manzoni và đội ngũ tại Ferrari Styling Centre, SC40 đã tái hiện thành công tinh thần của F40 mà không sao chép một cách máy móc. Thân xe sở hữu tỷ lệ kinh điển với đầu xe dài và thấp, trong khi phần đuôi được rút ngắn, mang lại dáng vẻ hung hãn đặc trưng. Toàn bộ xe được phủ màu sơn trắng độc quyền Bianco SC40.

Thân xe được phát triển dựa trên nền tảng của Ferrari 296 GTB nhưng mang nhiều đường nét thiết kế riêng biệt.

Những chi tiết gợi nhớ đến F40 xuất hiện xuyên suốt thiết kế. Nổi bật nhất là cánh gió sau cỡ lớn, cố định và được khắc chìm logo SC40. Nắp che động cơ cũng được làm từ vật liệu Lexan trong suốt, một đặc điểm không thể nhầm lẫn của mẫu xe tiền nhiệm. Ở hai bên hông, hốc hút gió được tạo hình theo kiểu NACA cổ điển, vừa tối ưu khí động học, vừa là một chi tiết mang tính biểu tượng.

Cánh gió cố định và nắp động cơ Lexan là những chi tiết lấy cảm hứng trực tiếp từ huyền thoại F40.

Vật liệu sợi carbon-Kevlar, vốn nổi tiếng về độ bền và trọng lượng siêu nhẹ, được sử dụng rộng rãi trên khắp thân xe, nhấn mạnh triết lý tối ưu hóa hiệu suất đã làm nên tên tuổi của F40.

Khoang lái tối giản và đậm chất đường đua

Bước vào bên trong, Ferrari SC40 tiếp tục thể hiện sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Bố cục tổng thể của khoang lái được giữ nguyên từ Ferrari 296 GTB, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 16 inch và màn hình phụ 8,8 inch cho hành khách. Tuy nhiên, vật liệu đã được tùy biến hoàn toàn để tạo ra một không gian độc đáo.

Khoang lái tập trung vào người điều khiển với các vật liệu cao cấp như Alcantara và sợi carbon-Kevlar.

Ghế đua được bọc bằng chất liệu nỉ màu đỏ Jacquard, gợi nhớ đến phong cách xe đua cổ điển. Các bề mặt khác như táp-lô, bệ tì tay trung tâm và tapi cửa được phủ Alcantara màu Charcoal. Tương tự ngoại thất, sợi carbon-Kevlar tiếp tục được ứng dụng trên vô lăng, lẫy chuyển số, cửa gió điều hòa và cả sàn xe, mang lại cảm giác của một chiếc xe đua thực thụ.

Bố cục nội thất và hệ thống hiển thị được giữ nguyên từ Ferrari 296 GTB, đảm bảo trải nghiệm lái hiện đại.

Sức mạnh từ kỷ nguyên Hybrid

Ferrari không công bố thông số hiệu suất chi tiết của SC40, nhưng xác nhận xe giữ nguyên kiến trúc động cơ đặt giữa, hệ dẫn động cầu sau và hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) từ 296 GTB. Điều này có nghĩa là SC40 nhiều khả năng vẫn được trang bị khối động cơ V6 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 663 mã lực, kết hợp cùng một động cơ điện 167 mã lực.

Hệ thống này mang lại tổng công suất tối đa lên đến 830 mã lực, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc và hiệu suất vận hành đỉnh cao, xứng tầm với một sản phẩm độc bản từ Maranello.

Nắp che động cơ trong suốt bằng vật liệu Lexan cho phép chiêm ngưỡng khối động cơ V6 hybrid mạnh mẽ bên dưới.

Thông số kỹ thuật dự kiến Ferrari SC40

Thông số Giá trị Động cơ V6 3.0L tăng áp kép + Động cơ điện (PHEV) Dung tích xi lanh 2.992 cc Công suất tối đa 830 mã lực Hệ dẫn động Cầu sau (RWD) Nền tảng Ferrari 296 GTB

Kết luận

Ferrari SC40 là một minh chứng xuất sắc cho khả năng sáng tạo của chương trình Special Projects. Chiếc xe không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, kết nối thành công di sản lừng lẫy của Ferrari F40 với công nghệ hybrid tiên tiến của thế kỷ 21. Là một sản phẩm độc nhất vô nhị, SC40 đại diện cho đỉnh cao của sự cá nhân hóa và là niềm mơ ước của bất kỳ nhà sưu tập nào trên thế giới.