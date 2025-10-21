Ferrari SC40: Tri ân F40 với trái tim V6 hybrid Ferrari SC40 là siêu xe độc bản từ chương trình Special Projects, vinh danh huyền thoại F40 bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và hệ truyền động V6 plug-in hybrid 819 mã lực.

Sự hồi sinh của một biểu tượng

Chương trình Special Projects của Ferrari luôn là nơi những ý tưởng táo bạo nhất được hiện thực hóa, tạo ra những cỗ máy độc bản dành riêng cho các nhà sưu tầm đam mê nhất. Mới đây, bộ phận này đã trình làng tuyệt tác mới nhất mang tên Ferrari SC40. Đây không chỉ là một siêu xe, mà còn là một tác phẩm tri ân sâu sắc đến Ferrari F40 – huyền thoại cuối cùng được chính Enzo Ferrari phê duyệt trước khi ông qua đời. Tuy nhiên, thay vì tái tạo quá khứ một cách máy móc, SC40 diễn giải di sản bằng ngôn ngữ của thế kỷ 21, với nền tảng từ chiếc 296 GTB và một trái tim V6 plug-in hybrid mạnh mẽ.

Di sản F40 trong hình hài thế kỷ 21

Dưới sự chỉ đạo của Flavio Manzoni tại Trung tâm Thiết kế Ferrari (Ferrari Styling Centre), ngoại thất của SC40 là sự pha trộn hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Những người hâm mộ F40 sẽ ngay lập tức nhận ra các chi tiết quen thuộc, nhưng đã được tái định hình một cách tinh tế. Cụm đèn pha bật lên đặc trưng của F40 đã được thay thế bằng dải đèn LED mảnh, nối liền với hốc gió trước, vừa tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, vừa mang lại vẻ ngoài sắc sảo.

Thiết kế của Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ F40 nhưng được hiện đại hóa toàn diện. Ảnh: Carscoops

Hai bên thân xe, các khe hút gió NACA kinh điển được tái hiện bằng các chi tiết ốp sợi carbon, kết hợp với một đường gân ngang mạnh mẽ kéo dài đến tận đuôi xe. Chi tiết mang tính biểu tượng nhất – cánh gió cố định khổng lồ của F40 – vẫn hiện diện trên SC40, dù có kích thước nhỏ gọn và tích hợp liền lạc hơn vào tổng thể. Trên nắp khoang động cơ, Ferrari đã khéo léo tái tạo chi tiết lưới Lexan trong suốt đặc trưng, nằm giữa hai vòm bánh sau cơ bắp. Phần đuôi xe vay mượn cụm đèn hậu từ 296 GTB, một lựa chọn có thể gây tranh cãi với những người theo chủ nghĩa thuần túy, bởi lẽ bốn cụm đèn tròn cổ điển có lẽ sẽ mang lại cảm giác "chuẩn F40" hơn. Toàn bộ thân xe được khoác lên mình màu sơn trắng Bianco SC40 độc quyền, đi cùng bộ mâm hai tông màu và logo ngựa chồm nền vàng truyền thống.

Cabin xe đua với vật liệu đột phá

Bước vào khoang lái, SC40 vẫn giữ lại bố cục tổng thể của 296 GTB nhưng được cá nhân hóa hoàn toàn bằng những vật liệu đặc biệt. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc sử dụng rộng rãi vật liệu carbon-kevlar – một sự lựa chọn lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu Ferrari hiện đại. Vật liệu này không chỉ siêu nhẹ và bền chắc, mà còn là một sự gợi nhắc trực tiếp đến cấu trúc tối giản và trọng lượng nhẹ của F40. Ghế ngồi dạng xô được thiết kế riêng với logo SC40 thêu nổi, bọc vải kỹ thuật Jacquard màu đỏ tương phản mạnh mẽ với chất liệu Alcantara màu xám than, tạo nên một không gian vừa đậm chất xe đua, vừa tinh tế.

Khoang lái sử dụng vật liệu carbon-kevlar, kết hợp giữa DNA xe đua và công nghệ. Ảnh: Carscoops

Trái tim V6 Hybrid: Kế thừa hay một lối rẽ?

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa SC40 và di sản F40. Trong khi F40 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép trứ danh cùng hộp số sàn, SC40 trung thành với hệ truyền động plug-in hybrid của 296 GTB. Hệ thống này bao gồm một động cơ V6 2.9L tăng áp kép kết hợp với một mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất lên đến 819 mã lực. Mặc dù thiếu đi âm thanh gầm rú đặc trưng và cảm giác cơ khí thuần khiết của động cơ V8, hệ truyền động hybrid mang lại những lợi thế không thể phủ nhận về hiệu suất. Mô-men xoắn tức thời từ động cơ điện giúp chiếc xe tăng tốc nhanh chóng, đồng thời lấp đầy khoảng trễ của bộ tăng áp, mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích và hiệu quả. Dù Ferrari không công bố thông số chính thức, hiệu năng của SC40 được dự đoán sẽ tương đương hoặc nhỉnh hơn 296 GTB, vốn đã có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây.

Định vị độc bản và giá trị sưu tầm

Là một sản phẩm của Special Projects, Ferrari SC40 là một chiếc xe độc nhất vô nhị, được tạo ra theo yêu cầu của một khách hàng đặc biệt. Ferrari không tiết lộ giá bán, nhưng chắc chắn con số này lên đến hàng triệu USD, phản ánh tính độc quyền, quá trình phát triển riêng và giá trị sưu tầm của nó. Chiếc xe đã được bàn giao cho chủ nhân, nhưng bộ khung tạo dáng thân vỏ (styling buck) của nó hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Ferrari ở Maranello, cho phép công chúng chiêm ngưỡng quá trình hình thành một tuyệt tác.

Kết luận

Ferrari SC40 là một lời tri ân thông minh và tinh tế. Nó không cố gắng sao chép F40, mà thay vào đó, nắm bắt tinh thần của huyền thoại này – sự tối giản, hiệu suất đỉnh cao và thiết kế táo bạo – rồi diễn giải lại bằng công nghệ và ngôn ngữ thiết kế của Ferrari ngày nay. Dù việc thiếu vắng động cơ V8 có thể khiến một số người hoài niệm, SC40 vẫn là một minh chứng cho thấy di sản của Enzo Ferrari vẫn đang tiếp tục phát triển và truyền cảm hứng cho những cỗ máy tốc độ đáng kinh ngạc nhất.

Ưu điểm

Thiết kế độc đáo tri ân huyền thoại F40.

Hiệu năng vượt trội từ hệ truyền động V6 plug-in hybrid.

Sử dụng vật liệu carbon-kevlar độc quyền và cao cấp.

Tính độc bản tuyệt đối và giá trị sưu tầm cực cao.

Nhược điểm