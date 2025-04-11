FIFA bác kháng cáo, báo Malaysia đòi quan chức FAM từ chức FIFA giữ nguyên án phạt sau khi bác đơn kháng cáo của FAM tối 3/11. Hai nhà báo T.Avineshwaran và Piang Shankly kêu gọi lãnh đạo FAM từ chức, dừng đưa vụ việc lên CAS và điều tra làm giả tài liệu.

Tối 3/11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên các hình phạt trước đó. Ngay lập tức, làn sóng phẫn nộ bùng lên trong truyền thông Malaysia, với các lời kêu gọi những người đứng đầu FAM chịu trách nhiệm, từ chức và điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu liên quan vụ việc bị xem là làm tổn hại hình ảnh bóng đá nước này.

Bóng đá Malaysia đang hứng chịu nhiều sức ép.

FIFA bác kháng cáo, sức ép tức thời đổ dồn lên FAM

Theo thông tin được công bố tối 3/11, FIFA bác toàn bộ kháng cáo của FAM và giữ nguyên các quyết định kỷ luật. Diễn biến này được giới quan sát trong nước dự liệu, qua đó đẩy lãnh đạo FAM vào tâm bão chỉ trích về trách nhiệm và minh bạch trong xử lý vụ việc.

Truyền thông Malaysia yêu cầu từ chức và minh bạch

Quan điểm của T.Avineshwaran

Nhà báo T.Avineshwaran (The Star) nhận định kết cục này không gây bất ngờ bởi những bằng chứng FAM đưa ra đã bị bác bỏ; do đó không thể nói đến sự “bôi nhọ” từ phía FIFA. Ông cho rằng đã đến lúc các quan chức FAM cần can đảm thừa nhận sai lầm và từ chức để hàn gắn lại niềm tin vào nền bóng đá.

Quan điểm của Piang Shankly

Nhà báo Piang Shankly chỉ trích kế hoạch tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), coi đó là “vô ích” và “lãng phí tiền bạc”. Theo ông, FIFA có tỷ lệ thắng kiện tại CAS lên tới hơn 80%, vì vậy FAM nên chấp nhận án phạt hiện tại, dừng theo đuổi vụ kiện và tập trung tái thiết từ nền tảng, đặc biệt là hệ thống các CLB.

Đòi hỏi điều tra hành vi làm giả tài liệu

Đỉnh điểm của phản ứng là lời kêu gọi làm rõ và xử lý những người bị cáo buộc làm giả tài liệu. Ông Piang Shankly nhấn mạnh rằng bất kể đó là ai, nếu có liên quan, cần bị tố cáo với cảnh sát để điều tra, khởi tố và loại bỏ vĩnh viễn khỏi bóng đá Malaysia. Mục tiêu là làm trong sạch hệ sinh thái bóng đá và khôi phục danh tiếng sau tai tiếng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tác động và hướng đi được khuyến nghị

Những kêu gọi từ chức, chấp nhận án phạt và dừng kháng cáo lên CAS phản ánh ưu tiên tức thời: ổn định tổ chức, khôi phục niềm tin công chúng và tập trung vào nền tảng thi đấu nội địa. Nhấn mạnh của các nhà báo vào việc tái thiết hệ thống CLB cho thấy nhu cầu giải quyết gốc rễ, thay vì kéo dài tranh chấp pháp lý với cơ hội thành công thấp.

Điểm nhấn đáng chú ý