FIFA bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt với Malaysia FIFA bác đơn FAM và 7 cầu thủ: FAM bị phạt 350.000 CHF; mỗi cầu thủ 2.000 CHF và cấm 12 tháng. Có 10 ngày xin bản giải trình, 21 ngày để kháng lên CAS.

Tối 3/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA chính thức bác toàn bộ đơn kháng án của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan, giữ nguyên các mức phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA áp dụng sau khi xác định có vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả và gian lận hồ sơ cầu thủ.

Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 9,1 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 52 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, bao gồm thi đấu, tập luyện và tham dự các sự kiện chính thức do FIFA, AFC hoặc các liên đoàn thành viên tổ chức.

FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia.

Những người bị nêu tên trong vụ việc

Gabriel Felipe Arrocha

Facundo Tomas Garces

Rodrigo Julian Holgado

Imanol Javier Machuca

Joao Vitor Brandao Figueiredo

Jon Irazábal Iraurgui

Hector Alejandro Hevel Serrano

Án phạt giữ nguyên: tiền phạt và đình chỉ 12 tháng

Đối tượng Biện pháp FAM Phạt 350.000 franc Thụy Sĩ 7 cầu thủ nêu trên Phạt 2.000 franc Thụy Sĩ/người; cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng

Quyết định được đưa ra sau quá trình xem xét hồ sơ và buổi điều trần chính thức. Việc bác toàn bộ kháng nghị đồng nghĩa các án phạt được giữ nguyên.

Quy trình tiếp theo: từ bản giải trình đến CAS

Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã nhận quyết định trong ngày. Họ có 10 ngày để yêu cầu bản giải trình chi tiết. Sau đó, thời hạn nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) là 21 ngày nếu tiếp tục khiếu nại.

Bối cảnh và thông điệp từ FIFA

Vụ việc được xem là một trong những bê bối lớn của bóng đá Malaysia thời gian gần đây, làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý cầu thủ nhập tịch và quy trình cấp phép thi đấu quốc tế. Nhiều nguồn tin cho rằng các cầu thủ kể trên đã sử dụng hồ sơ không trung thực khi đăng ký thi đấu, dẫn đến việc FIFA mở cuộc điều tra từ giữa năm 2024.

Phán quyết lần này là đòn giáng mạnh vào FAM và cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc của FIFA đối với các liên đoàn về tính minh bạch trong chuyển nhượng và quản lý cầu thủ. Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang nỗ lực lấy lại hình ảnh sau các lùm xùm liên quan đến nhập tịch và vi phạm quy chế, án phạt tài chính và đình chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch phát triển của FAM trong năm 2025.

Tác động chuyên môn và nguy cơ trước mắt

Việc cấm thi đấu, tập luyện và dự sự kiện chính thức trong 12 tháng buộc các bên liên quan phải điều chỉnh mạnh về nhân sự và kế hoạch thi đấu. Hiện Malaysia có nguy cơ bị xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027, thậm chí bị loại khỏi giải đấu.

Từ góc độ quản trị, phán quyết nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy định về hồ sơ và tư cách cầu thủ ở cấp độ quốc tế. Với FAM, thách thức nằm ở việc bịt các lỗ hổng quản lý, chuẩn hóa quy trình thẩm định hồ sơ và khôi phục niềm tin sau biến cố.