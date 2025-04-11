Thứ Ba, 4/11/2025
FIFA bác kháng cáo, Malaysia nguy cơ bị xử thua 6 trận

04/11/2025 16:39

FIFA bác toàn bộ đơn của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì vi phạm Điều 22. Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 6 trận, dự kiến áp tỷ số 0-3 cho 6 trận

Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật trước đó từ Ủy ban Kỷ luật FIFA. Theo kết luận, các bên liên quan vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả, giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Danh sách 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Cả 7 đều đã ra sân trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6 năm 2025.

Ngoài trận gặp ĐT Việt Nam, Malaysia bị xử thua thêm 5 trận nữa 734622
6 trận đấu ĐT Malaysia sẽ bị xử thua vì dùng cầu thủ nhập tịch trái phép

Malaysia đối diện 6 trận bị xử thua, nhiều khả năng 0-3

Theo thông tin từ vụ việc, đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua tổng cộng 6 trận vì sử dụng ít hoặc nhiều trong số 7 cầu thủ nhập tịch trái phép kể trên. Các trận gồm 4 giao hữu (2 trận với Cape Verde, 1 trận với Singapore, 1 trận với Palestine) và 2 trận tại Vòng loại Asian Cup 2027 trước ĐT Việt Nam và Nepal. Khả năng cao các trận này sẽ bị xử thua 0-3.

Vòng loại Asian Cup 2027: tác động trực tiếp

  • Malaysia 2-0 Nepal (tháng 3): Hector Hevel đá chính và ghi bàn. Sau trận, LĐBĐ Nepal đã kiện Malaysia lên FIFA, yêu cầu hủy kết quả vì dùng cầu thủ nhập tịch trái phép.
  • Malaysia 4-0 ĐT Việt Nam (tháng 6/2025): 7 cầu thủ nêu trên đều ra sân. ĐT Việt Nam đang chờ ngày được xử thắng Malaysia 3-0.

Giao hữu FIFA Days và đá kín: chuỗi trận bị ảnh hưởng

  • Malaysia 1-1 Cape Verde (29/5): Malaysia sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch trái phép là Gabriel Palmero.
  • Cape Verde vs Malaysia (3/6, đá kín): Malaysia dùng 2 cầu thủ nhập tịch lậu là Facundo Garces và Hector Hevel.
  • Malaysia 2-1 Singapore (tháng 9): Figueiredo và Facundo Garces đá chính; Figueiredo ghi bàn.
  • Malaysia vs Palestine (tháng 9): Malaysia giành chiến thắng; Figueiredo đá chính và ghi bàn, Facundo Garces đá chính.
Ngoài trận gặp ĐT Việt Nam, Malaysia bị xử thua thêm 5 trận nữa 734624
ĐT Việt Nam đang chờ ngày được xử thắng Malaysia 3-0

Diễn biến kỷ luật và căn cứ xử lý

Quyết định bác kháng cáo nhấn mạnh vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả và giả mạo giấy tờ để hợp thức hóa tư cách thi đấu. Với kết luận này, các kết quả trên sân ở 6 trận nêu trên nhiều khả năng sẽ bị hủy và xử thua theo tỷ số kỹ thuật 0-3.

Điểm nhấn nằm ở việc các cầu thủ nhập tịch đã hiện diện ở cả loạt giao hữu lẫn các trận chính thức của vòng loại, tạo ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Từng trận bị nêu đích danh cầu thủ tham gia, bao gồm vai trò đá chính và ghi bàn trong một số trận.

Bức tranh tổng hợp các trận có nguy cơ bị xử thua

TrậnGiải/Thời điểmKết quả trên sânCầu thủ liên quan (theo nguồn)Trạng thái dự kiến
Malaysia vs NepalVòng loại Asian Cup 2027, tháng 32-0Hector Hevel (đá chính, ghi bàn)Khả năng xử thua 0-3
Malaysia vs ĐT Việt NamVòng loại Asian Cup 2027, tháng 6/20254-07 cầu thủ nhập tịch đều ra sânKhả năng xử thua 0-3
Malaysia vs Cape VerdeGiao hữu, 29/51-1Gabriel PalmeroKhả năng xử thua 0-3
Cape Verde vs MalaysiaGiao hữu, 3/6 (đá kín)-Facundo Garces, Hector HevelKhả năng xử thua 0-3
Malaysia vs SingaporeGiao hữu, tháng 92-1Figueiredo, Facundo Garces (Figueiredo ghi bàn)Khả năng xử thua 0-3
Malaysia vs PalestineGiao hữu, tháng 9ThắngFigueiredo (ghi bàn), Facundo Garces (đá chính)Khả năng xử thua 0-3

Tác động trước mắt

Với quyết định từ cơ quan giải quyết khiếu nại của FIFA, Malaysia đứng trước nguy cơ mất toàn bộ kết quả ở 6 trận nêu trên. ĐT Việt Nam được nhắc đích danh là đang chờ ngày được xử thắng 3-0 trong trận gặp Malaysia. LĐBĐ Nepal cũng đã gửi khiếu nại tới FIFA sau trận thua tháng 3.

Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào các thủ tục kỷ luật liên quan sau khi kháng cáo đã bị bác. Tuy nhiên, theo thông tin hiện có, khả năng áp dụng kết quả xử thua 0-3 cho các trận có sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép là rất cao.

Malaysia đối mặt nguy cơ xử thua 0-3, còn 21 ngày kháng cáo

FIFA phanh phui, Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

CAS sắp phán quyết, bóng đá Malaysia đối diện mất hết

FIFA bác kháng cáo, báo Malaysia đòi quan chức FAM từ chức

FIFA bác kháng cáo, truyền thông Malaysia chỉ trích FAM

Malaysia đối mặt nguy cơ xử thua 0-3, còn 21 ngày kháng cáo

FIFA phanh phui, Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

CAS sắp phán quyết, bóng đá Malaysia đối diện mất hết

FIFA bác kháng cáo, báo Malaysia đòi quan chức FAM từ chức

FIFA bác kháng cáo, truyền thông Malaysia chỉ trích FAM

      FIFA bác kháng cáo, Malaysia nguy cơ bị xử thua 6 trận

