FIFA bác kháng cáo, truyền thông Malaysia chỉ trích FAM FIFA bác đơn kháng cáo tối 3/11, giữ nguyên trừng phạt với FAM và 7 cầu thủ; đội tuyển có nguy cơ bị trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027, FAM tính tới CAS.

FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tối 3/11, giữ nguyên các án phạt liên quan đến FAM và 7 cầu thủ. Truyền thông Malaysia gọi đây là “đòn giáng mạnh”, trong khi FAM bày tỏ bất ngờ và cân nhắc tìm đến CAS.

Phán quyết của FIFA và hệ quả với đội tuyển

Theo Free Malaysia Today, “FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về lệnh trừng phạt áp dụng đối với Liên đoàn bóng đá quốc gia và 7 cầu thủ. Hậu quả, đội tuyển quốc gia sẽ bị trừ điểm trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.”

Tờ New Straits Times (NST) nhấn mạnh lập trường dứt khoát từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới và hệ lụy trực tiếp đến hành trình của Malaysia ở cấp đội tuyển.

Làn sóng phản ứng từ báo chí Malaysia

NST đăng bài với thông điệp mạnh mẽ: “Với phán quyết cuối cùng của FIFA, thông điệp không thể rõ ràng hơn nữa - sự giả mạo không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới và cơ quan quản lý bóng đá của Malaysia giờ đây sẽ phải xây dựng lại hình ảnh của mình từ đống đổ nát.”

Free Malaysia Today gọi đây là “đòn giáng mạnh” vào FAM sau thời gian dài chờ đợi kết quả. Trên Scoop, tác giả Julie Jalaluddin bày tỏ sự thất vọng, cho rằng “phán quyết kỷ luật của FIFA đã giáng một đòn mạnh vào uy tín và hoạt động quản trị của tổ chức này.”

Lập trường của FAM: bất ngờ và hướng tới CAS

NST cho biết FAM “choáng váng trước phán quyết của FIFA, tìm đến CAS để tìm hy vọng cuối cùng”. Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi nói: “Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như thế này và các luật sư cũng như ban quản lý của chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế.”

Bối cảnh vụ việc và tác động dài hạn

LĐBĐ Việt Nam cho biết FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM liên quan đến vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Phán quyết đặt FAM trước bài toán kép: xử lý hệ quả thể thao (nguy cơ trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027) và khôi phục hình ảnh sau những đánh giá gay gắt từ truyền thông trong nước.

Nếu tiếp tục theo đuổi vụ việc lên CAS như NST đề cập, FAM sẽ đứng trước một tiến trình pháp lý đòi hỏi nguồn lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi sức ép từ thành tích đội tuyển và niềm tin công chúng vẫn hiện hữu.

Những điểm nhấn then chốt

FIFA bác đơn kháng cáo tối 3/11, giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ.

Free Malaysia Today: đội tuyển quốc gia đối mặt trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027.

NST: thông điệp “sự giả mạo không có chỗ đứng”, FAM cần “xây dựng lại hình ảnh”.

Scoop: phán quyết ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và quản trị của FAM.

FAM, theo NST, cân nhắc tìm đến CAS; Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi khẳng định bảo vệ quyền lợi cầu thủ và bóng đá Malaysia.

Tác động trước mắt

Nguy cơ trừ điểm khiến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia đối diện bất lợi. Ở chiều ngược lại, cách FAM xử lý khủng hoảng—từ truyền thông, pháp lý đến quản trị—sẽ định hình lại niềm tin của người hâm mộ và đối tác trong thời gian tới.