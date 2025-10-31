FIFA hoãn phán quyết Malaysia nguy cơ bị loại Asian Cup 2027 FIFA trì hoãn phán quyết vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ: họp 30/10, sẽ điều trần riêng và phiên tiếp theo tại Miami 31/10. Malaysia nguy cơ bị loại Asian Cup 2027.

FIFA vẫn chưa công bố kết luận về cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhập tịch trái phép 7 cầu thủ, kéo dài thêm sự bất định cho tuyển Malaysia giữa nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 nếu kháng cáo không được chấp thuận.

Tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Tiến trình kháng cáo: vì sao FIFA trì hoãn

Theo nguồn tin từ Malaysia, tối 30/10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã họp trực tuyến với đại diện FAM để làm rõ các tình tiết. Quá trình chưa khép lại do FIFA muốn nghe thêm phần giải trình từ chính 7 cầu thủ bị cáo buộc.

Galeri Sepakbola Indonesia Online cho biết FIFA sẽ mở một phiên điều trần riêng cho nhóm cầu thủ này. Cùng lúc, theo Stadium Astro, một phiên điều trần tiếp theo đã được lên lịch tại Miami (Mỹ) vào ngày 31/10. Quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi các bên hoàn tất đối chất và xác minh.

Trọng tâm pháp lý: thẩm tra đa nguồn và đối chất trực tiếp

Việc trì hoãn phản ánh cách tiếp cận thận trọng của FIFA: thẩm tra hồ sơ FAM, lắng nghe đại diện liên đoàn, và đặc biệt là lời giải trình trực tiếp của 7 cầu thủ. Khâu đối chất nhiều vòng cho thấy hồ sơ cần làm rõ xuất xứ và tính hợp lệ của quá trình nhập tịch trước khi đưa ra phán quyết.

Áp lực gia tăng từ tài liệu về Facundo Garces

Tờ Capitaldenoticias (Argentina) công bố tài liệu cho rằng Facundo Garces – một trong 7 cầu thủ liên quan – không có gốc gác Malaysia như FAM khai báo. Dữ liệu này khiến vụ việc thêm căng thẳng và đẩy FAM vào nguy cơ đối mặt án phạt nặng nếu sai phạm được xác lập.

Tác động tiềm ẩn với Malaysia và vòng loại Asian Cup 2027

AFC đang theo dõi sát diễn biến và khẳng định sẽ hành động ngay khi FIFA ra phán quyết. Trong kịch bản xấu nhất nếu kháng cáo không được chấp thuận, Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Các mốc thời gian đáng chú ý

30/10 (giờ Việt Nam): Ủy ban Kháng cáo của FIFA họp trực tuyến với FAM.

FIFA dự kiến mở điều trần riêng với 7 cầu thủ bị cáo buộc.

31/10: Phiên điều trần tiếp theo diễn ra tại Miami (Mỹ).

Các bên liên quan

FIFA và Ủy ban Kháng cáo của FIFA

FAM và 7 cầu thủ bị cáo buộc

AFC (theo dõi và sẽ hành động sau phán quyết của FIFA)

Tổng quan ngắn gọn