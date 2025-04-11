FIFA nhắc Công Phượng trong trend Số 10 Đan Phượng Trang chủ FIFA World Cup bắt trend Số 10 Đan Phượng, viết: 'Số 10 Công Phượng. Ký ức về CP10 trong bạn là...?', đúng lúc CP10 chờ khám ở Singapore và hướng tới trở lại vòng 8 hạng Nhất.

Trang chủ FIFA (FIFA World Cup) vừa bắt trend “Số 10 Đan Phượng” đang lan tỏa trên mạng xã hội Việt Nam, đăng dòng trạng thái: “Số 10 Công Phượng. Ký ức về CP10 trong bạn là...?”, ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

FIFA bắt trend cực nhanh và nhắc tới Công Phượng (Ảnh: Chụp màn hình)

FIFA bắt trend Số 10 Đan Phượng, gọi tên CP10

Hiện tượng “Số 10 Đan Phượng” xuất phát từ tựa game “Phở Anh Hai”, nơi người chơi vào vai chủ quán phở ở Đan Phượng (Hà Nội). Bắt nhịp xu hướng này, trang chủ FIFA gợi nhớ về Công Phượng bằng cách chơi chữ “Số 10 Công Phượng. Ký ức về CP10 trong bạn là...?”, khơi dậy những khoảnh khắc gắn với số áo và biệt hiệu CP10.

Phản ứng của người hâm mộ Việt Nam

Dòng trạng thái ngắn gọn, dí dỏm nhanh chóng “gây bão”. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và tự hào khi Công Phượng – cái tên gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam – được gọi tên trên nền tảng của FIFA theo cách trẻ trung, gần gũi.

Cập nhật chấn thương và kế hoạch trở lại của Công Phượng

Công Phượng hiện thuộc biên chế CLB Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng Nhất quốc gia. Chấn thương liên miên khiến tiền đạo quê Nghệ An không thể ra sân ở 7 trận đấu gần nhất – một mất mát lớn bởi anh không chỉ là ngòi nổ chính mà còn là linh hồn trong lối chơi tấn công của Đồng Nai.

Trong quãng nghỉ FIFA Days tháng 11 sắp tới, Công Phượng sẽ được CLB tạo điều kiện sang Singapore khám lại chấn thương, qua đó đặt mục tiêu trở lại thi đấu ở vòng 8 giải hạng Nhất. “Cuồng phong xanh” cũng rất cần sự trở lại của CP10 để gia tăng hỏa lực, hướng tới mục tiêu vô địch và giành vé thăng hạng lên V-League.

Vắng mặt: 7 trận gần nhất ở giải hạng Nhất.

Kế hoạch: Khám chấn thương tại Singapore trong FIFA Days tháng 11.

Mục tiêu: Trở lại vòng 8, tăng cường sức mạnh hàng công của Đồng Nai.

Định hướng CLB: Cạnh tranh vô địch để giành suất thăng hạng.

Bối cảnh trào lưu Số 10 Đan Phượng

Mạng xã hội Việt Nam đang “rần rần” với cụm từ “Số 10 Đan Phượng”, bắt nguồn từ game “Phở Anh Hai”. Việc FIFA nhanh chóng tham gia xu hướng và gợi nhắc CP10 cho thấy sức lan tỏa của trào lưu cũng như vị thế đặc biệt của Công Phượng trong ký ức người hâm mộ.