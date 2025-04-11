Thứ Ba, 4/11/2025
FIFA phanh phui, Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

CTVX04/11/2025 08:56

Theo The Wall Pass Journal, Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch với giấy tờ bị nghi giả ở 3 trận. Ủy ban kháng cáo của FIFA bác đơn của FAM; nếu án được áp dụng, Việt Nam có thể được xử thắng 3-0.

Một loạt bàn thắng từng mở ra hy vọng nay có thể hóa thành vết cắt sâu vào uy tín bóng đá Malaysia. FIFA đã phơi bày việc tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch với giấy tờ bị nghi giả mạo trong ba trận, đặt đội bóng này trước khả năng bị xử thua 0-3, trong đó có trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia đối mặt với án phạt nặng.
Bê bối bị phanh phui: 7 cầu thủ nhập tịch và ba trận đấu trọng yếu

Theo The Wall Pass Journal (Mỹ), đội tuyển quốc gia Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch với giấy tờ bị nghi giả mạo trong ba trận chính thức gần đây. Các trận có dấu hiệu gian lận gồm hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam, cùng một trận giao hữu với Palestine.

Trong những trận này, các cầu thủ nhập tịch như Joao Figueiredo (Brazil), Rodrigo Holgado (Argentina) và Hector Hevel (Hà Lan) đều ghi bàn mang tính quyết định, trực tiếp đem về chiến thắng cho Malaysia. Nếu án xử thua được áp dụng, những khoảnh khắc định đoạt ấy sẽ bị xóa khỏi bảng tỉ số và thay bằng tỉ số kỹ thuật 0-3.

Phán quyết kháng cáo và kịch bản 0-3

Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác đơn khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời giữ nguyên phán quyết ban đầu. Theo tiền lệ áp dụng với các trường hợp sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, khả năng rất cao Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở cả ba trận nói trên.

Trận đấuLoại trậnTình trạngKhả năng xử thua
Gặp NepalVòng loại Asian Cup 2027Bị điều tra0-3
Gặp Việt NamVòng loại Asian Cup 2027Bị điều tra0-3
Gặp PalestineGiao hữuBị điều tra0-3

Tác động lên cục diện và tham vọng Asian Cup 2027

Án phạt, nếu được áp dụng, không chỉ khiến Malaysia mất toàn bộ điểm số ở ba trận vi phạm mà còn đe dọa trực tiếp cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027. Các đối thủ của họ, trong đó có Việt Nam, sẽ được cộng 3 điểm và hiệu số +3 cho mỗi trận bị xử thua. Đây là cú giáng mạnh vào thứ hạng, tham vọng và hình ảnh của bóng đá Malaysia ở cấp đội tuyển.

Những bàn thắng quyết định thành tâm điểm tranh cãi

Các pha lập công của Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado và Hector Hevel từng là khác biệt giúp Malaysia giành chiến thắng. Giờ đây, chính những đóng góp đó lại trở thành trung tâm của cuộc điều tra, khi hồ sơ nhập tịch của nhóm cầu thủ này bị phát hiện có sai phạm theo mô tả từ nguồn tin.

Dư luận và trách nhiệm quản trị

Về phía FAM, làn sóng chỉ trích được dự báo sẽ gia tăng khi quy trình thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch bị đặt dưới kính hiển vi. Câu chuyện không dừng ở tỉ số, mà chạm đến nền tảng quản trị và đạo đức nghề nghiệp trong vận hành bóng đá đỉnh cao.

  • Quy trình thẩm định hồ sơ nhập tịch được triển khai ra sao và ở khâu nào phát sinh sai sót?
  • Trách nhiệm của các bộ phận liên quan thuộc FAM trong việc kiểm tra tư cách thi đấu?
  • Cách thức khắc phục để ngăn tái diễn, bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong tương lai?

Từ niềm tự hào của khu vực, bóng đá Malaysia đang đối mặt nguy cơ sụp đổ niềm tin chỉ vì những tờ giấy không trung thực. Kết quả cuối cùng của vụ việc sẽ còn ảnh hưởng lâu dài tới thứ hạng, hành trình vòng loại và, quan trọng hơn, vị thế của họ trên bản đồ bóng đá châu lục.

      Quốc tế
      FIFA phanh phui, Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

