Fiorentina thua Inter 0-3, chín trận chưa thắng ở Serie A De Gea tỏa sáng không đủ: Calhanoglu cú đúp, Fiorentina thua Inter 0-3; chuỗi 9 trận không thắng ở Serie A. Pioli: hai trận gặp Lecce, Genoa là sống còn.

Inter Milan thắng Fiorentina 3-0 rạng sáng 30/10 tại San Siro. David De Gea có hiệp một xuất sắc với nhiều pha cứu thua, nhưng Hakan Calhanoglu ghi bàn phút 66 và khép lại trận đấu bằng quả penalty muộn. Xen giữa là pha lập công của Petar Sucic và tấm thẻ đỏ của Mattia Viti, kéo dài chuỗi chín trận không thắng của Fiorentina ở Serie A.

De Gea không cứu được Fiorentina.

Khoảnh khắc then chốt: tuyến giữa đánh mất kiểm soát

Fiorentina khởi đầu với mục tiêu cầm nhịp, thu hẹp khoảng trống trung lộ để hạn chế sức ép. De Gea giữ đội bóng áo tím sống sót trong hiệp một nhờ các pha phản xạ kịp thời. Tuy nhiên, khi Inter tăng tốc sau giờ nghỉ, tuyến giữa Fiorentina không còn kiểm soát được nhịp độ, và thế trận sụp đổ theo dây chuyền.

Phút 66, Calhanoglu mở tỷ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng, như một đòn bẩy tâm lý khiến Fiorentina tuột tay. Chỉ ít phút sau, Sucic xuyên phá một hàng thủ đang rối loạn để nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, Viti nhận thẻ đỏ và Calhanoglu ấn định 3-0 từ chấm 11 m, khép lại cơn ác mộng tại Giuseppe Meazza.

Diễn biến chính: Inter đổi tốc, Fiorentina gãy trục

Thế trận ban đầu cho thấy Fiorentina ưu tiên an toàn, tập trung ngăn chặn những pha phối hợp trung lộ của Inter. Nhưng sau giờ nghỉ, Inter đẩy cao pressing và tốc độ luân chuyển bóng, khiến cấu trúc phòng ngự của đội khách bị kéo giãn. Khoảnh khắc bàn mở tỷ số đến như hệ quả tất yếu: một pha mất kiểm soát ở trung tuyến, khoảng trống lộ ra trước vùng cấm.

Cú đúp của Calhanoglu (một bàn trên chấm penalty) là sự khác biệt ở chất lượng quyết định. Trong khi đó, tấm thẻ đỏ của Viti càng làm tan vỡ hy vọng phản kháng. De Gea có thể giúp đội bóng trụ vững trong những thời điểm ngặt nghèo, nhưng không thể giải quyết sự đứt gãy hệ thống.

Chiến thuật: lựa chọn an toàn tự trói mình

Fiorentina chọn bộ khung giàu thể lực ở giữa sân để bịt trung lộ, nhưng cái giá phải trả là thiếu sáng tạo khi chuyển trạng thái. Phòng ngự thấp giúp họ cầm cự trong hiệp đầu, song không có phương án thoát pressing khi Inter tăng cường áp lực sau nghỉ giữa hiệp.

Cựu danh thủ Paolo Di Canio nhận xét: “Fiorentina không sáng tạo, cũng chẳng đủ quyết liệt. Họ ở giữa ranh giới – không tấn công đủ hay, mà cũng không phòng ngự đủ chắc.” Đó là bức tranh chuẩn xác về một đội bóng thiếu bản sắc rõ ràng: nỗ lực có, nhưng ý tưởng và tốc độ phản ứng khi bị dẫn bàn là quá ít.

Phản ứng sau trận: Pioli thừa nhận vấn đề, tránh nói về tương lai

HLV Stefano Pioli nói thẳng sau tiếng còi mãn cuộc: “Nếu sau chín vòng mà chưa thắng trận nào, rõ ràng chúng tôi đang có vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ đến tương lai của mình, mà chỉ tập trung vào vị trí trên bảng xếp hạng. Hai trận gặp Lecce và Genoa tới đây sẽ mang tính sống còn.”

Đó là tuyên bố cho thấy ông hiểu sức ép bủa vây. Pioli bảo vệ lựa chọn thận trọng trước một Inter pressing dữ dội, nhấn mạnh đội bóng “không thiếu quyết tâm, chỉ không phản ứng đủ nhanh khi bị dẫn bàn”. Nhưng các lời giải thích khó che đi thực trạng: Fiorentina thiếu sáng tạo, thiếu sức sống và thiếu niềm tin khi bước vào hiệp hai.

Bối cảnh rộng hơn: Serie A bế tắc, châu Âu là điểm tựa mong manh

Sau chín vòng Serie A, Fiorentina vẫn chưa có nổi một chiến thắng và đang ở nhóm cuối bảng. Trái ngược là phong độ tại UEFA Europa Conference League, nơi họ toàn thắng ba trận. Tuy nhiên, giải châu Âu không thể khỏa lấp khủng hoảng nội địa: hàng công thiếu đột biến, hàng thủ dễ tổn thương, tuyến giữa không ai đủ khả năng dẫn dắt nhịp độ.

Lịch thi đấu khó khăn có thể là một phần nguyên nhân, nhưng không phải cái cớ. Mỗi thất bại lại bào mòn thêm tự tin – thứ tài sản từng làm nên một Fiorentina lãng mạn và táo bạo. Nếu không nhanh chóng tìm ra lối thoát, sức ép thành tích lẫn tâm lý có thể đẩy mùa giải đi xa khỏi tầm kiểm soát.

Fiorentina chưa thắng được trận nào ở Serie A mùa này.

Điểm hẹn sinh tử: Lecce và Genoa

Pioli gọi hai trận sắp tới gặp Lecce và Genoa là “sống còn” – mốc kiểm định cho cả ghế HLV lẫn niềm tin của phòng thay đồ. Một kết quả tích cực không chỉ đem lại điểm số, mà quan trọng hơn là khởi động lại nhịp chơi, khôi phục bản lĩnh khi thế trận đổi chiều – điều Fiorentina đã đánh mất tại Giuseppe Meazza.