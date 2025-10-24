Flick chốt Yamal - Rashford - Ferran cho Siêu kinh điển Hansi Flick quyết định dùng tam tấu Lamine Yamal - Marcus Rashford - Ferran Torres cho trận Siêu kinh điển tại Bernabeu lúc 22h15 ngày 26/10; Barca (22 điểm) bám đuổi Real Madrid (24 điểm) ở La Liga 2025/26.

Bernabeu sẽ rực lửa vào lúc 22h15 ngày 26/10, khi Hansi Flick đặt cược vào tốc độ và tính trực diện: Lamine Yamal - Marcus Rashford - Ferran Torres sẽ là bộ ba tấn công xuất phát của Barca trước Real Madrid. Quyết định táo bạo đến trong bối cảnh Robert Lewandowski chấn thương, Raphinha chưa đạt 100% thể trạng; và nó có thể định đoạt ngôi đầu La Liga sau 10 vòng, khi Barca có 22 điểm còn Real đang dẫn đầu với 24 điểm.

Diễn biến nhân sự trước giờ bóng lăn

Bộ ba tấn công táo bạo của Hansi Flick

Theo MB, Hansi Flick đã mổ xẻ từng chi tiết của Siêu kinh điển suốt nhiều ngày và thay đổi nhịp tập nhằm chuẩn bị cho kịch bản cao tốc. Thay vì công thức quen thuộc Yamal - Raphinha - Lewandowski, Flick chọn Yamal - Rashford - Ferran Torres để tối đa hóa tốc độ, khả năng xâm nhập và tính hiệu quả ở các pha chuyển trạng thái.

Hansi Flick được cho đã xác định bộ 3 tấn công đội hình xuất phát Barca đấu Real Madrid là Lamine Yamal, Rashford và Ferran Torres. Ảnh: FCB

Ferran Torres gây ấn tượng mạnh trong các buổi tập gần đây với nền tảng thể lực, cường độ làm việc và khả năng chiếm lĩnh không gian. Rashford, với tốc độ và các cú nước rút phía sau lưng hàng thủ, được giao vai trò mũi nhọn chủ chốt. Lamine Yamal, dù chịu ảnh hưởng bởi chấn thương háng mùa này, vẫn được kỳ vọng tạo khác biệt từ cánh phải với những tình huống đột phá và quyết định dứt điểm/kiến tạo ở nửa không gian.

Bài toán trung vệ bên cạnh Pau Cubarsi

Trong khi hàng công đã rõ ràng, Flick vẫn cân nhắc đối tác đá cặp với Pau Cubarsi: Ronald Araujo hay Eric Garcia. Lựa chọn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn khi Barca đẩy khối đội hình cao để pressing và phản công nhanh – một chi tiết mấu chốt trước đối thủ có khả năng chuyển đổi trạng thái rất tốt như Real Madrid.

Phân tích chiến thuật: tốc độ và khoảng trống

Rashford làm điểm nổ trung lộ

Ý tưởng của Flick là kéo giãn khối phòng ngự Real bằng các pha chạy chéo lưng trung vệ - hậu vệ biên, tận dụng mọi khoảng trống để tung ra phản công sắc bén. Rashford sẽ là điểm đến đầu tiên của các đường chuyền dọc tuyến hoặc các pha bơm bóng nhanh sau khi Barca đoạt lại quyền kiểm soát.

Yamal dạt phải, mở khoá một-đối-một

Lamine Yamal dù mùa này bị ảnh hưởng bởi chấn thương háng, nhưng được kỳ vọng tiếp tục gieo sầu cho Real Madrid. Ảnh: Mundo

Từ cánh phải, Yamal sẽ đối đầu trực diện với hậu vệ biên, cố gắng thắng tình huống một-đối-một để xâm nhập nửa không gian. Khi Yamal kéo người, Rashford có thêm hành lang di chuyển và các vệ tinh tuyến hai có khoảng trống để băng lên.

Ferran Torres: hiệu quả không bóng

Ferran giúp Barca duy trì cấu trúc pressing và tạo sức ép ngược ngay khi mất bóng. Tốc độ làm việc, khả năng chọn vị trí và hiểu chuyển động của đồng đội khiến anh trở thành mảnh ghép phù hợp trong kế hoạch đẩy nhanh nhịp độ của Flick.

Bối cảnh và thống kê chính

Chỉ số Giá trị Thời gian - địa điểm 22h15, ngày 26/10; sân Bernabeu Giải đấu La Liga 2025/26 (lượt đi) Điểm số trước trận Real Madrid 24 điểm; Barca 22 điểm Ngôi đầu bảng Barca thắng sẽ chiếm đỉnh sau 10 trận; hòa/thua, Real giữ ngôi đầu Đối đầu mùa trước (dưới thời Flick) Barca toàn thắng 4 trận: 2 ở La Liga, chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, chung kết Cúp Nhà vua

So với mùa trước, chính Flick thừa nhận Barca không giữ được nhịp độ như cũ, trong khi Real Madrid của Xabi Alonso đang có phong độ tốt sau chiến thắng 1-0 trước Juventus ở vòng bảng Cúp C1.

Phản ứng và đường biên

Xabi tuyên bố Real Madrid sẵn sàng phục thù thua Barca 4 trận liền

Xabi Alonso khẳng định Real sẵn sàng cho Siêu kinh điển, nhấn mạnh tinh thần phục thù sau chuỗi bốn thất bại mùa trước. Ở phía bên kia, Barca có thể đối mặt tình huống đặc biệt trên khu kỹ thuật: nếu thẻ của Hansi Flick không được hủy, Thiago Alcantara có khả năng tạm thời thay ông chỉ đạo.

Trò cưng của Pep và Klopp thay Flick chỉ đạo Barca đấu Real Madrid

Tác động và triển vọng

Siêu kinh điển luôn vượt xa giá trị 3 điểm. Với Barca, chiến thắng không chỉ mang ngôi đầu mà còn củng cố niềm tin vào triết lý tốc độ - trực diện của Flick trong giai đoạn khó về nhân sự. Với Real, một kết quả tích cực trước đối thủ đã hạ họ bốn lần mùa trước sẽ tiếp thêm uy tín cho dự án của Xabi Alonso.

Dù kịch bản trên sân còn bỏ ngỏ, các mảnh ghép đã rõ: Barca theo đuổi tốc độ và không gian, Real Madrid hóa giải bằng tổ chức và phong độ hiện tại. Ranh giới mỏng manh giữa tính toán và rủi ro sẽ định đoạt bởi từng pha chạy chỗ, từng quyết định nơi ba mũi nhọn Yamal - Rashford - Ferran.