Ford bán tải điện cỡ trung 2027 giá 30.000 USD: chiến lược mới CEO Ford Jim Farley cảnh báo EV Trung Quốc có thể “phục vụ toàn bộ thị trường Bắc Mỹ”, buộc Ford xoay trục sang nền tảng giá rẻ và bán tải điện cỡ trung 30.000 USD từ 2027, dù Mỹ đã áp thuế 100%.

Ford điều chỉnh chiến lược xe điện: chuyển trọng tâm từ các mẫu xe lớn, đắt tiền sang nền tảng giá rẻ, với tâm điểm là một mẫu bán tải điện cỡ trung giá khoảng 30.000 USD (khoảng 750 triệu VND), dự kiến ra mắt năm 2027. Động thái đến sau cảnh báo của CEO Jim Farley về công suất dư thừa và lợi thế công nghệ của xe điện Trung Quốc, trong bối cảnh mức thuế 100% tại Mỹ được đánh giá là chưa đủ để bảo vệ nếu chi phí nội tại không giảm.

Áp lực chi phí và chất lượng từ EV Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning, Jim Farley thừa nhận xe điện Trung Quốc có “chất lượng cao” và “trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời”. Ông cho biết khả năng sản xuất dư thừa của Trung Quốc có thể “phục vụ toàn bộ thị trường Bắc Mỹ, khiến chúng tôi phá sản”. Theo Farley, khác với làn sóng ô tô Nhật Bản những năm 1980, thách thức lần này “ở mức độ mạnh hơn”.

Farley cũng đề cập việc Trung Quốc đang nắm phần lớn chuỗi cung ứng pin và xe điện, giúp họ có lợi thế về chi phí và tốc độ. Việc kết hợp chất lượng, công nghệ và quy mô sản xuất tạo ra sức ép đáng kể lên các hãng xe Mỹ trong phân khúc xe điện giá rẻ đang bùng nổ.

Xoay trục của Ford: ưu tiên nền tảng giá rẻ

Trước mối đe dọa được xem là sống còn, Ford tái định vị chiến lược xe điện: thay vì dồn lực cho các mẫu lớn và đắt đỏ, hãng sẽ tập trung vào phân khúc dễ tiếp cận hơn về giá. Mục tiêu là cải thiện cấu trúc chi phí để cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, không chỉ dựa vào hàng rào thương mại.

Jim Farley nhấn mạnh, để đánh bại đối thủ, các hãng Mỹ phải hiểu rõ và làm tốt hơn ở phân khúc xe điện giá phải chăng. Việc giảm chi phí nội tại được xem là chìa khóa, ngay cả khi Mỹ đã áp thuế 100% lên xe điện nhập từ Trung Quốc.

“Khoảnh khắc Model T” mới: bán tải điện cỡ trung giá 30.000 USD

Trung tâm của chiến lược là một mẫu bán tải điện cỡ trung, giá khởi điểm khoảng 30.000 USD (khoảng 750 triệu VND), dự kiến ra mắt vào năm 2027. Ford xem đây như một “khoảnh khắc Model T” mới, kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận xe điện nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Việc đặt mục tiêu giá cụ thể cho thấy định hướng cạnh tranh thẳng vào bài toán chi phí, nơi các hãng xe Trung Quốc đang có ưu thế về sản xuất và chuỗi cung ứng.

Mỹ áp thuế 100% nhưng cuộc chơi là chi phí

Dù Mỹ đã áp thuế 100% để bảo vệ thị trường, Ford nhìn nhận hàng rào thuế quan không thể thay thế năng lực cạnh tranh thực trên chi phí. Farley nhấn mạnh chiến thắng lâu dài sẽ đến từ việc cắt giảm chi phí nội tại và đưa ra sản phẩm có giá phù hợp với số đông người dùng.

Trong bức tranh này, chiến lược tập trung vào phân khúc giá rẻ được Ford coi là phương án thực tế để duy trì sức cạnh tranh trước làn sóng EV Trung Quốc.

Chất lượng và công nghệ: khoảng cách cần lấp đầy

Jim Farley cho biết ông đang lái Xiaomi SU7 và đánh giá xe có “chất lượng cao” cùng “trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời”. Đây là chỉ dấu về khoảng cách công nghệ và trải nghiệm người dùng mà các hãng Mỹ cần lấp đầy bên cạnh câu chuyện chi phí.

Sự kết hợp giữa giá bán hợp lý và trải nghiệm số tốt đang là điểm mạnh của xe điện Trung Quốc, theo chia sẻ của Farley.

Những dữ kiện chính

Nội dung Thông tin theo Ford Định hướng xe điện Chuyển từ xe lớn, đắt tiền sang nền tảng giá rẻ Sản phẩm trọng tâm Bán tải điện cỡ trung Mục tiêu giá Khoảng 30.000 USD (khoảng 750 triệu VND) Thời điểm Dự kiến 2027 Bối cảnh cạnh tranh EV Trung Quốc có lợi thế chi phí, công nghệ và công suất Quan điểm của CEO Thuế 100% không đủ; phải giảm chi phí nội tại

Kết luận

Thông điệp từ Ford rõ ràng: cạnh tranh với EV Trung Quốc đòi hỏi chiến lược chi phí mới. Mẫu bán tải điện cỡ trung giá khoảng 30.000 USD vào năm 2027 là bước đi cụ thể, thể hiện sự xoay trục quyết liệt sang phân khúc giá rẻ. Theo Jim Farley, chiến thắng không đến từ rào cản thương mại, mà từ sản phẩm phù hợp giá và trải nghiệm đủ sức thuyết phục người dùng.