Ford F-150 và cú rơi 90 m: Độ bền được thử thách Một tài xế tại Colorado, Mỹ, đã sống sót thần kỳ sau khi chiếc bán tải Ford F-150 lao xuống vực sâu hơn 90 m, một minh chứng cho độ bền của xe và tầm quan trọng của dây an toàn.

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại bang Colorado, Mỹ, khi một chiếc xe bán tải Ford F-150 cùng tài xế đã lao khỏi vách đá trên một cung đường nguy hiểm và rơi tự do xuống vực sâu hơn 90 mét. Điều đáng kinh ngạc là người lái xe đã sống sót và chỉ bị thương nhẹ, một sự kiện làm nổi bật độ bền của mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ.

Vụ tai nạn trên 'Cung đường triệu đô'

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/10 trên tuyến cao tốc 550, còn được biết đến với tên gọi "Million Dollar Highway". Đây là một trong những cung đường đẹp nhưng cũng đầy rủi ro nhất tại Mỹ, nổi tiếng với những khúc cua tay áo, địa hình hẹp và đặc biệt là không có lan can bảo vệ ở nhiều đoạn. Theo báo cáo từ đội cứu hộ Ouray Mountain, chiếc Ford F-150, được cho là thuộc thế hệ thứ 12 (sản xuất từ 2009-2014), đã mất lái và lao thẳng xuống khe núi Uncompahgre Gorge.

Hiện trường vụ tai nạn, nơi chiếc Ford F-150 nằm biến dạng dưới khe núi Uncompahgre Gorge.

Chiến dịch giải cứu và tình trạng chiếc xe

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, họ phát hiện chiếc xe bán tải trong tình trạng lật ngửa, phần thân vỏ bị biến dạng nghiêm trọng đến mức gần như không thể nhận dạng. Tuy nhiên, người tài xế, cũng là người duy nhất trên xe, vẫn còn sống và tỉnh táo.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận chiếc bán tải bị lật ngửa và hư hỏng nặng.

Một chiến dịch giải cứu phức tạp đã được tiến hành bởi sự phối hợp của nhiều đơn vị, bao gồm Ouray County EMS, Đội cứu hỏa tình nguyện Ouray và Đội cứu hộ núi Ouray. Họ đã sử dụng kỹ thuật đu dây chuyên nghiệp để tiếp cận nạn nhân và đưa anh lên khỏi vách đá an toàn trước khi chuyển đến bệnh viện.

Đội cứu hộ đã phải thực hiện một chiến dịch cứu hộ bằng dây kỹ thuật cao để đưa tài xế lên từ vách đá.

Độ bền 'Built Tough' và tầm quan trọng của dây an toàn

Bên cạnh sự may mắn, các chuyên gia và đội cứu hộ đều đồng tình rằng hai yếu tố then chốt giúp tài xế thoát chết chính là kết cấu khung gầm vững chắc của chiếc Ford F-150 và việc anh đã cài dây an toàn đúng quy cách. Vụ tai nạn trở thành một minh chứng thực tế cho khẩu hiệu "Built Tough" (Bền bỉ từ trong cốt lõi) mà Ford đã xây dựng cho dòng xe bán tải của mình trong nhiều thập kỷ.

Ford F-150 là một biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Mỹ, liên tục giữ vững vị trí là một trong những dòng xe bán chạy nhất thị trường trong hơn 40 năm. Ra mắt lần đầu vào năm 1948, mẫu xe này đã trải qua 14 thế hệ cải tiến, không ngừng nâng cao về hiệu suất, công nghệ và đặc biệt là các tiêu chuẩn an toàn. Thế hệ hiện tại, ra mắt từ năm 2021, thậm chí còn có thêm phiên bản thuần điện F-150 Lightning, cho thấy sự thích ứng của Ford với xu hướng mới.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của những cung đường đèo núi, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của các trang bị an toàn chủ động và bị động trên xe hơi hiện đại trong việc bảo vệ sinh mạng con người.