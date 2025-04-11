Ford Maverick 300T và F-150 Raptor R tại SEMA 2025 Maverick 300T nâng lên 300 mã lực nhờ turbo từ Mustang và mâm 20 inch, lốp 245. F-150 Raptor R gắn siêu nạp Whipple 3,0 lít đạt 900 mã lực, bản demo hợp lệ 50 bang, CARB.

Ford mang tới SEMA 2025 hai mẫu xe trình diễn tập trung hiệu năng: Maverick 300T hướng phố với turbo nâng cấp và F-150 Raptor R cho địa hình cát với siêu nạp dung tích lớn. Theo hãng, Maverick đạt 300 mã lực, trong khi Raptor R lên tới 900 mã lực từ gói siêu nạp Whipple 3,0 lít, cả hai đều hợp lệ khí thải tại 50 bang. Gói cho Raptor R hiện là bản demo và có thể được Ford cung cấp kèm bảo hành nhà máy nếu thương mại hóa.

Maverick 300T: street truck turbo hóa cho đường phố

Như tên gọi gợi ý, Maverick 300T nhận bộ tăng áp mượn từ động cơ 2,3 lít của Mustang EcoBoost, lắp lên máy 2,0 lít của Maverick. Kết quả, công suất đạt 300 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm (quy đổi từ thông tin nguồn), tăng khoảng 50 mã lực và 54 Nm so với cấu hình tiêu chuẩn.

Để khai thác bền bỉ mức công suất mới, Ford khuyến nghị đặt thêm gói kéo tùy chọn mã 4K, bổ sung nâng cấp hệ truyền động và làm mát. Bản nâng cấp đạt chuẩn khí thải hợp lệ tại 50 bang, đi kèm intercooler cỡ lớn của Mishimoto và tinh chỉnh hiệu năng bằng hệ thống ProCal của Ford Performance.

Đi cùng động lực là loạt nâng cấp khung gầm, một phần chia sẻ từ Maverick Lobo. Xe dùng mâm Mach-E GT 20 inch kết hợp lốp Michelin Pilot Sport 4S bản 245-series (Ford cũng khuyến nghị Pirelli cùng cỡ). Nguồn cho biết bộ lốp Goodyear trên Lobo từng chưa ấn tượng trong thử nghiệm của họ, do đó cấu hình lốp bám đường hơn này hứa hẹn cải thiện độ bám mặt đường.

ford maverick 300t sema 2025

F-150 Raptor R: siêu nạp 3,0 lít, 900 mã lực cho sa mạc

Trình diễn tại SEMA là một F-150 Raptor R được nâng cấp siêu nạp Whipple dung tích 3,0 lít cho động cơ V8 5,2 lít, đạt 900 mã lực. Bản Raptor R tiêu chuẩn vốn đã mạnh, và cấu hình này tập trung tăng cường khả năng tăng áp để vận hành địa hình tốc độ cao.

Theo Ford, đây là bản demo của một gói nâng cấp tiềm năng mà hãng có thể cung cấp kèm bảo hành nhà máy. Gói dự kiến đạt chứng nhận CARB và hợp lệ khí thải tại 50 bang. Các nâng cấp còn lại ở mức nhẹ: ống xả Borla, đèn phụ trợ và một số tinh chỉnh thẩm mỹ.

ford f150 raptor sema 2025

Bảng thông tin nhanh

Hạng mục Ford Maverick 300T Ford F-150 Raptor R (demo) Động cơ/nâng cấp nạp 2,0 lít, turbo nâng cấp từ Mustang EcoBoost 2,3 lít V8 5,2 lít, siêu nạp Whipple 3,0 lít Công suất công bố 300 mã lực 900 mã lực Mô-men xoắn 430 Nm Không nêu Làm mát/hiệu chỉnh Intercooler Mishimoto cỡ lớn, ProCal của Ford Performance Không nêu Khung gầm, mâm lốp Một phần treo mượn từ Lobo; mâm Mach-E GT 20 inch; lốp 245-series Michelin PS4S (có khuyến nghị Pirelli cùng cỡ) Không nêu Tính pháp lý khí thải Hợp lệ 50 bang Bản demo, hợp lệ 50 bang; CARB Tùy chọn/khuyến nghị Khuyến nghị gói kéo mã 4K (nâng cấp truyền động và làm mát) Ống xả Borla, đèn phụ và một số chi tiết ngoại thất

Kết luận nhanh

Maverick 300T đưa tinh thần street truck trở lại bằng cách nâng công suất có kiểm soát, chú trọng làm mát và lốp bám đường. Raptor R trình diễn sức mạnh siêu nạp ở mức 900 mã lực trong khuôn khổ pháp lý 50 bang và CARB. Cả hai gợi mở định hướng nâng cấp hiệu năng do chính hãng phát triển; với Raptor R, đây là gói tiềm năng có thể được cung cấp kèm bảo hành nhà máy khi thương mại hóa.