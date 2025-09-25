Ford Mustang Mach-E Premium AWD mở màn kỷ nguyên điện hóa của Ford Ford Mustang Mach-E Premium AWD là mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam, pin 88 kWh cho tầm chạy 550 km, sạc nhanh DC 150 kW. Giá 2,599 tỷ đồng, giao xe từ đầu tháng 10/2025.

Đánh dấu 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford chính thức bước vào thị trường xe điện bằng Mustang Mach-E, với duy nhất phiên bản Premium AWD. Đây là mẫu SUV điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam, đồng thời là bước khởi đầu cho chiến lược điện hóa của hãng ở thị trường này.

Trên giấy tờ, Mach-E Premium AWD hội tụ những thông số then chốt của một mẫu SUV điện tầm trung: pin 88 kWh, tầm hoạt động công bố 550 km, sạc nhanh DC 150 kW và hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ. Định vị giá gần 2,6 tỷ đồng phản ánh chi phí nhập khẩu (thuế nhập khẩu xe điện từ Mexico 35%) và cho thấy Ford đang thử phản ứng của người dùng cao cấp trước khi mở rộng danh mục sản phẩm điện.

Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Diện mạo giữ linh hồn Mustang trên một nền tảng SUV điện

Mặc dù chuyển sang hình hài SUV điện, Mach-E vẫn giữ những mã DNA làm nên tên tuổi Mustang: logo “ngựa hoang” thay cho oval xanh, nắp capo kéo dài và cụm đèn hậu ba thanh mang tính biểu tượng. Tư thế coupe gọn căng, lưới tản nhiệt dạng chớp, dải đèn LED hiện đại, mâm 19 inch cùng hệ thống cửa E-Latch không tay nắm tạo nên một tổng thể thuần chất cơ bắp nhưng tối ưu khí động học cho xe điện.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao đạt 4.713 x 1.881 x 1.627 (mm), trục cơ sở 2.984 mm. So với VinFast VF8 (4.750 x 1.900 x 1.660 mm), Mach-E ngắn và hẹp hơn đôi chút, đổi lại trục cơ sở dài mang lại khoảng để chân tốt theo lý thuyết.

Mặc dù là mẫu xe SUV điện nhưng Mustang Mach-E vẫn giữ DNA của dòng xe cơ bắp Mustang huyền thoại. Ảnh: Huy Thắng

Cabin tối giản, công nghệ là trung tâm

Cách tiếp cận nội thất của Mach-E đi theo xu hướng điện hóa: tối giản bề mặt, giảm số lượng phím cứng và tập trung vào cụm màn hình. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch hiển thị thông tin vận hành cốt lõi. Trung tâm là màn hình cảm ứng 15,5 inch chạy SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và là cửa ngõ điều khiển gần như toàn bộ tính năng trên xe.

Danh sách tiện nghi cốt lõi gồm điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, và tùy chọn âm thanh Bang & Olufsen 10 loa. Trần kính toàn cảnh không đi kèm rèm che; Ford cho biết lớp kính đặc biệt có tác dụng hạn chế hấp thu nhiệt vào mùa nóng và giữ ấm vào mùa lạnh. Không gian chứa đồ đạt 402 lít, mở rộng 1.420 lít khi gập hàng ghế sau; cốp trước (frunk) có dung tích 81 lít, hữu ích khi cần tách đồ sạch/bẩn.

Nội thất của Ford Mustang Mach-E được tinh giản theo xu hướng thiết kế xe điện hiện đại. Ảnh: Ngô Minh

Thông số vận hành và trải nghiệm dựa trên dữ liệu công bố

Phiên bản Premium AWD sử dụng hai mô-tơ điện đặt trước/sau, cho tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Hệ dẫn động bốn bánh hứa hẹn độ bám đường tốt trên nhiều điều kiện thời tiết. Chế độ lái “một bàn đạp” cho phép tăng, giảm tốc và dừng hẳn chỉ qua chân ga – một đặc trưng vận hành của xe điện giúp kiểm soát mượt và tiết kiệm phanh ma sát.

Gói pin lithium-ion 88 kWh là nền tảng cho tầm hoạt động công bố 550 km. Khả năng sạc nhanh DC 150 kW đưa mức pin từ 10% lên 80% trong 36 phút. Ở hạ tầng AC gia dụng/công cộng, xe hỗ trợ một pha 7,4 kW hoặc ba pha 11 kW; thời gian sạc 10–80% khoảng 6 giờ theo công bố.

Mustang Mach-E sở hữu trần kính không rèm che cần được thử thách trong những ngày nắng nóng tại Việt Nam. Ảnh: Ford

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Giá trị Phiên bản Premium AWD (2 mô-tơ, dẫn động 4 bánh) Công suất/tối đa mô-men xoắn 395 mã lực / 676 Nm Dung lượng pin 88 kWh (lithium-ion) Tầm hoạt động công bố 550 km Sạc nhanh DC 150 kW, 10–80% trong 36 phút Sạc AC 1 pha 7,4 kW hoặc 3 pha 11 kW, 10–80% ~ 6 giờ Kích thước (DxRxC) 4.713 x 1.881 x 1.627 (mm) Chiều dài cơ sở 2.984 mm Mâm 19 inch Cửa Hệ thống E-Latch không tay nắm Màn hình Bảng đồng hồ 10,2 inch; trung tâm 15,5 inch, SYNC 4A Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Tiện nghi Điều hòa 2 vùng; sạc không dây; tùy chọn B&O 10 loa Khoang hành lý 402–1.420 lít; frunk 81 lít

An toàn chủ động và hạ tầng sạc

Gói hỗ trợ người lái (ADAS) trang bị tiêu chuẩn gồm: Giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh lùi, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát tình trạng người lái và camera 360 độ. Những tính năng này hỗ trợ giảm tải cho người lái trên cao tốc/đô thị và tăng lớp an toàn chủ động trong các tình huống giao cắt.

Về hạ tầng sạc, Ford Việt Nam cho biết khách hàng có thể sạc tại 53 đại lý trên toàn quốc và hãng đang hợp tác với các đơn vị cung cấp trạm sạc để nâng tổng số lên 275 điểm trong thời gian tới.

Giá bán, lịch giao xe và định vị cạnh tranh

Mustang Mach-E Premium AWD có giá 2,599 tỷ đồng; 300 khách hàng đầu tiên được ưu đãi 100 triệu đồng. Những xe đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng từ đầu tháng 10/2025. Mức giá hiện tại chịu ảnh hưởng lớn từ thuế nhập khẩu xe điện từ Mexico 35%.

Về định vị, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, yêu thích thương hiệu Mustang và sẵn sàng trải nghiệm xe điện. Ford Việt Nam chưa đặt mục tiêu doanh số cụ thể, xem đây là bước thử nghiệm để đo phản ứng thị trường. Ở chiều cạnh cạnh tranh, khi cần thúc đẩy doanh số, Mustang Mach-E sẽ đối đầu VinFast VF8 – đối thủ có giá bán khoảng một nửa (1,199 tỷ đồng) nhưng “sức mạnh gần tương đương” theo mô tả trong thông tin nguồn.

Kết luận

Mustang Mach-E Premium AWD mở ra chương mới của Ford tại Việt Nam bằng một gói công nghệ rõ ràng: nền tảng pin 88 kWh, sạc nhanh DC 150 kW, dẫn động AWD và danh mục ADAS đầy đủ. Giá bán cao phản ánh bài toán nhập khẩu và cho thấy chiến lược thăm dò thị trường của hãng trước khi mở rộng sang các cấu hình khác.

Ưu điểm

Thiết kế giữ trọn bản sắc Mustang trên thân xe SUV điện.

Cấu hình AWD công suất 395 mã lực, pin 88 kWh, tầm 550 km.

Sạc nhanh DC 150 kW 10–80% trong 36 phút; AC 7,4/11 kW.

Nội thất tối giản, màn hình 15,5 inch SYNC 4A; ADAS tiêu chuẩn.

Hạn chế