Ford triệu hồi 1.448.655 xe tại Mỹ do lỗi camera lùi Chiến dịch áp dụng cho nhiều mẫu Ford và Lincoln sản xuất 2014–2020. Số xe bị ảnh hưởng vượt tổng doanh số Honda và Acura tại Mỹ năm 2024. Khắc phục bằng kiểm tra và thay camera.

Ford triển khai chiến dịch triệu hồi 1.448.655 xe tại Mỹ do camera chiếu hậu có thể ngừng hoạt động, gây méo hình, gián đoạn hoặc trống trơn trên màn hình khi lùi. Đợt triệu hồi bao phủ nhiều dòng mang logo Ford và Lincoln sản xuất trong giai đoạn 2014–2020, yêu cầu xe phải quay lại đại lý để kiểm tra và nhiều khả năng thay thế camera.

Ford Explorer 2023 trong ảnh minh họa. Ảnh: Otogo

Quy mô lớn, vượt doanh số thường niên của đối thủ

Với 1.448.655 xe, quy mô chiến dịch lần này lớn hơn tổng doanh số cả năm 2024 của Honda và thương hiệu con Acura tại Mỹ (1.291.490 và 132.367 xe, tổng 1.423.857 xe). Con số cũng vượt lượng Mazda MX-5 bán ra trên toàn cầu từ 1989 đến nay (hơn 1,2 triệu xe).

Bản chất lỗi và ảnh hưởng tới trải nghiệm

Lỗi đường truyền hình ảnh có thể khiến tín hiệu từ camera lùi bị méo, chập chờn hoặc biến mất. Khi tài xế thao tác trong không gian hẹp, việc hình ảnh không ổn định làm giảm khả năng quan sát vật cản phía sau như thùng rác, xe đỗ hoặc góc cửa gara. Theo bối cảnh chung của thị trường những năm 2020, các đợt triệu hồi liên quan camera lùi xuất hiện dày đặc và thậm chí nhiều hơn lỗi do hệ thống thông tin giải trí.

Phương án khắc phục tại đại lý

Mỗi xe trong diện ảnh hưởng cần được đưa tới đại lý để kiểm tra camera. Theo Ford, camera thay thế được sản xuất theo “quy trình cập nhật với khả năng kiểm soát chất lượng cao hơn”. Điều này đồng nghĩa phần lớn xe có thể được thay camera mới sau khi đánh giá tại xưởng dịch vụ.

Các mẫu xe thuộc diện triệu hồi

Thương hiệu Mẫu xe Đời sản xuất áp dụng Ford Fiesta, C-Max, Taurus, Flex, Fusion, Explorer, Mustang, Escape 2014–2020 Lincoln MKZ, MKT 2014–2020

Góc nhìn dữ liệu: tần suất triệu hồi của Ford

Riêng năm nay, Ford đã ban hành 126 lệnh triệu hồi, bao gồm các vấn đề từ nguy cơ cháy nổ đến hệ thống lái. Hãng từng đứng đầu về số lượng triệu hồi trong năm 2023 và xếp thứ hai năm 2024. Đến đợt mới nhất này, con số triệu hồi của năm nay đạt 126, trong khi cả năm 2024 ghi nhận 63 đợt.

Những việc chủ xe cần lưu ý

Kiểm tra xem xe thuộc danh sách các mẫu và đời sản xuất nói trên hay không.

Liên hệ đại lý Ford/Lincoln để đặt lịch kiểm tra camera chiếu hậu.

Theo dõi thông tin kỹ thuật từ đại lý về việc thay thế camera với linh kiện theo quy trình sản xuất cập nhật.

Kết luận

Triệu hồi 1.448.655 xe do lỗi camera lùi cho thấy tầm quan trọng của chất lượng linh kiện liên quan quan sát và an toàn lùi xe. Với phạm vi áp dụng trải dài nhiều dòng Ford và Lincoln sản xuất 2014–2020, việc sớm đưa xe đến đại lý để kiểm tra và thay thế camera theo quy trình mới là cần thiết nhằm khôi phục khả năng hiển thị ổn định khi lùi.