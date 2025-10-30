Forsberg Racing NISMO GT-Z: bản độ từ Nissan Z NISMO Forsberg Racing NISMO GT-Z dựa trên Nissan Z NISMO, quy tụ linh kiện hiệu năng từ NISMO, Z1, AMS, APR; xe trưng bày tại SEMA và dự kiến tham gia Gridlife Grand Touring 2026.

Forsberg Racing hợp tác với Nissan tạo nên NISMO GT-Z trên nền tảng Nissan Z NISMO, tập trung vào hiệu năng đường đua. Chiếc xe được trang bị danh mục linh kiện hiệu năng từ NISMO và các nhà cung cấp như Z1, AMS, Recaro, APR Performance, sẵn sàng cho sân khấu SEMA và được lên kế hoạch tranh tài tại Gridlife Grand Touring vào năm 2026.

Từ Nissan Z NISMO đến GT-Z: sự tiếp nối của một mối quan hệ

Forsberg Racing đã để lại dấu ấn trong drifting, mở rộng sang eSports và các giải khác. Đội đua do tay lái kiêm quản lý xưởng Chris Forsberg dẫn dắt có lịch sử hợp tác với Nissan; NISMO GT-Z là thành quả mới nhất, phát triển từ Nissan Z NISMO tiêu chuẩn với triết lý “dùng đúng phụ tùng, tinh chỉnh đúng cách”.

Khung gầm NISMO: tinh chỉnh toàn diện cho đường đua

Sự can thiệp bắt đầu từ hệ thống treo và kết cấu phụ. Ở trước, xe dùng càng trên có thể điều chỉnh, thanh giằng tháp giảm xóc và rô-tuyn lái ngoài. Trục sau có càng chỉnh camber, toe và caster. Cả trước và sau đều sử dụng thanh cân bằng hiệu năng NISMO, bộ giảm xóc lò xo cuộn (coilover) và cao su đỡ subframe nâng cấp.

forsberg racing nismo gtz

Bộ lăn: mâm prototype NISMO, lốp Advan A052 cỡ lớn

GT-Z dùng mâm prototype NISMO LM-RS1 kích thước 18 x 10,5 inch, đi cùng lốp Yokohama Advan A052: 295/35 ở trước và 315/30 ở sau. Bộ nắp van NISMO và ốc tán rèn hoàn thiện cấu hình bánh xe.

Động cơ và nạp: danh mục Z1 làm trung tâm

Khoang động cơ tận dụng mạnh mẽ các giải pháp của Z1 Performance: bộ hút gió lạnh, cặp turbo VRX70B và bộ làm mát khí nạp air-to-air. Z1 còn cung cấp nắp vi sai dung tích lớn có gân tản nhiệt, két làm mát vi sai đặt xa, bộ gom dầu (catch can) và đế sandwich dầu gia công billet tương thích bộ làm mát dầu Concept Z.

Nhiên liệu, xả và phanh: nâng cấp đồng bộ

AMS đóng góp bơm nhiên liệu áp suất cao và kim phun lưu lượng lớn. Hệ thống xả là nỗ lực phối hợp: Z1 cung cấp downpipe thép không gỉ, NISMO đảm nhiệm ống xả cat-back. Bộ phanh thi đấu cùng đường dẫn gió làm mát do Z1 cung cấp.

forsberg racing nismo gtz

Khoang lái và khí động học: tập trung vào người lái

Bên trong, NISMO cung cấp dây an toàn; Recaro trang bị ghế xô sợi carbon; Paragon hỗ trợ bộ đồ làm mát cho người lái. Bên ngoài, bộ tem đen–đỏ–trắng mang nhận diện NISMO/Forsberg Racing gọn gàng, chức năng. APR Performance góp cánh gió GT-250 kiểu swan neck, líp trước và cánh hướng gió nhỏ ở đầu xe.

SEMA hôm nay, Gridlife Grand Touring 2026 ngày mai

Mẫu xe trưng bày tại SEMA đồng thời là xe đua sẵn sàng vào sân, với kế hoạch tham gia giải Gridlife Grand Touring năm 2026. Khách tham quan gian trưng bày SEMA có thể trải nghiệm “hương vị” GT-Z qua bộ giả lập đua tùy biến Podium 1, ghế đua và cấu hình mô phỏng đắm chìm.

NISMO GT-Z: cấu hình kỹ thuật chính

Hạng mục Chi tiết Nền tảng Phát triển từ Nissan Z NISMO tiêu chuẩn Hệ thống treo & khung gầm Càng trên trước có thể điều chỉnh; thanh giằng tháp giảm xóc; rô-tuyn lái ngoài; càng sau chỉnh camber/toe/caster; thanh cân bằng hiệu năng NISMO trước/sau; bộ coilover; cao su đỡ subframe Bộ lăn Mâm prototype NISMO LM-RS1 18 x 10,5 inch; lốp Yokohama Advan A052 295/35 (trước), 315/30 (sau); nắp van NISMO; ốc tán rèn Nạp & tăng áp Z1 cold air intake; turbo VRX70B; intercooler air-to-air Nhiên liệu AMS bơm nhiên liệu áp suất cao; kim phun lưu lượng lớn Làm mát & bôi trơn Nắp vi sai dung tích lớn có gân tản nhiệt Z1; két làm mát vi sai đặt xa; catch can Z1; đế sandwich dầu billet cho bộ làm mát dầu Concept Z Hệ thống xả Downpipe thép không gỉ Z1; ống xả NISMO cat-back Phanh Bộ phanh thi đấu Z1; hệ thống dẫn gió làm mát phanh Nội thất Dây an toàn NISMO; ghế xô sợi carbon Recaro; bộ đồ mát Paragon cho người lái Khí động học APR Performance cánh gió GT-250 swan neck; líp trước; canard đầu xe Sự kiện & thi đấu Trưng bày tại SEMA; dự kiến tham gia Gridlife Grand Touring 2026; trải nghiệm mô phỏng Podium 1 tại gian hàng

forsberg racing nismo gtz

Kết luận: triết lý “catalog hay nhất, setup chuẩn”

Forsberg Racing NISMO GT-Z không theo đuổi sự phô trương, mà tập trung vào tổ hợp linh kiện đúng mục tiêu và khả năng tinh chỉnh dày dạn kinh nghiệm của Forsberg Racing. Với nền tảng Nissan Z NISMO, danh mục nâng cấp từ NISMO và các đối tác chủ lực, chiếc xe cho thấy định hướng rõ ràng: trình diễn thuyết phục tại SEMA và sẵn sàng bước vào môi trường thi đấu Gridlife Grand Touring từ năm 2026.