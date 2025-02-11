Futsal Indonesia thắng Úc 3-1: Brian Ick lập cú đúp Indonesia vượt qua Úc 3-1 trong trận giao hữu tại Indonesia Arena. Brian Ick ghi cú đúp, Reza Gunawan lập công; hơn 15.000 khán giả dự khán, màn chạy đà tích cực trước SEA Games 33.

Đội tuyển futsal Indonesia đánh bại Úc 3-1 trong trận giao hữu tối thứ Bảy (1/11/2025) tại Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Brian Ick là điểm nhấn lớn nhất với cú đúp, còn Reza Gunawan góp 1 bàn. Úc chỉ có bàn danh dự trong hiệp hai do công Grant Lynch.

ĐT futsal Indonesia đánh bại Úc trong trận giao hữu

Cú đúp của Brian Ick và thông điệp từ một chiến thắng đủ trọng lượng

Không có nhiều dữ liệu thống kê được công bố, song cú đúp của Brian Ick — cầu thủ người Papua — là điểm tì chiến thuật rõ ràng nhất: Indonesia đủ sắc bén để chuyển hóa cơ hội trong một trận thử lửa quốc tế. Bàn còn lại của Reza Gunawan hoàn thiện thế trận mà đội chủ nhà tạo ra, trước khi Grant Lynch rút ngắn cho Úc ở nửa sau trận đấu.

Indonesia Arena, lần đầu lịch sử và làn sóng ủng hộ 15.000+

Trận giao hữu đánh dấu lần đầu tiên ĐT futsal Indonesia thi đấu tại Indonesia Arena — nhà thi đấu khai trương giữa năm 2023. Trước đây, đội thường chơi ở Gor UNY và Gor Amongrogo tại Yogyakarta. Khoảnh khắc “chào sân” được cộng đồng futsal chờ đợi: hơn 15.000 khán giả lấp đầy khán đài, tạo bối cảnh thi đấu sôi động và giàu cảm hứng.

ĐT futsal Indonesia có màn chạy đà thuận lợi trước SEA Games 33

Quan điểm từ Liên đoàn và vị thế trên bảng xếp hạng

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir, đánh giá cao kết quả: “Chiến thắng này là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển không ngừng của futsal Indonesia và việc chúng ta ngày càng được đánh giá cao trên trường quốc tế. Đây là thành quả từ nỗ lực của các cầu thủ, ban huấn luyện, liên đoàn và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình từ NHM.”

Về vị thế, chiến thắng cũng củng cố vị trí của Indonesia trên bảng xếp hạng thế giới: đứng thứ 21, cao hơn Úc ở vị trí 30.

Mục tiêu phía trước: bài test trước SEA Games 33

Kết quả 3-1 mang tính khích lệ trước thềm SEA Games 33, nơi Indonesia đặt mục tiêu tranh HCV với chủ nhà Thái Lan và Việt Nam. Nội dung futsal nam có 5 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar; Ban tổ chức áp dụng thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Trong bối cảnh đó, việc ghi bàn đều tay và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế là tín hiệu tích cực.

Thống kê chính

Mục Chi tiết Tỷ số Indonesia 3-1 Úc Cầu thủ ghi bàn Indonesia Brian Ick (2), Reza Gunawan (1) Cầu thủ ghi bàn Úc Grant Lynch Thời gian/Địa điểm Tối thứ Bảy (1/11/2025), Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Lượng khán giả Hơn 15.000 người Xếp hạng thế giới Indonesia: 21; Úc: 30

Bối cảnh nhân sự

Bài liên quan cho biết Liên đoàn bóng đá Indonesia được cho là đang theo dõi sát sao một cầu thủ người Hà Lan, cầu thủ được ví như Lionel Messi, để sẵn sàng chuẩn bị thủ tục nhập tịch.

Indonesia chuẩn bị nhập tịch cầu thủ hay như Messi

3-1 trước Úc không chỉ là một tỉ số đẹp cho một trận giao hữu. Trong không khí sôi động tại Indonesia Arena, sự tỏa sáng của Brian Ick và thông điệp tích cực từ hệ thống đội tuyển cho thấy Indonesia đang đi đúng hướng trước kỳ đại hội khu vực.