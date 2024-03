Futsal Việt Nam sẵn sàng cho vòng Chung kết Giải Vô địch châu Á; Harry Kane phá hàng loạt kỷ lục

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Futsal Việt Nam sẵn sàng cho vòng Chung kết Giải Vô địch Futsal châu Á 2024

Ngày 9/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, nhằm hiện thực hóa mục tiêu cạnh tranh vé dự vòng Chung kết Giải Vô địch Futsal World Cup 2024 lần thứ 3 trong lịch sử, Đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng Chung kết Giải Vô địch Futsal châu Á 2024, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 - 28/4.

Theo đó, Đội tuyển Futsal Việt Nam với 19 cầu thủ được triệu tập sẽ hội quân trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11/3. Đây là đợt tập trung đầu tiên của Đội tuyển Futsal Việt Nam trong năm 2024. Việc Giải Futsal Vô địch Quốc gia 2024 khởi tranh với 3 vòng đấu trước khi tạm dừng để phục vụ đội tuyển tập trung giúp huấn luyện viên Giustozzi Diego Raul có điều kiện thuận lợi để quan sát phong độ các cầu thủ, tìm kiếm sự bổ sung phù hợp.

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ thi đấu cọ xát với các đối thủ hàng đầu thế giới, trong đó có Đội tuyển Iran và Đội tuyển Maroc trước khi tham dự VCK giải Futsal châu Á 2024.

Đội tuyển Futsal Việt Nam có sự góp mặt của các nhân tố nổi bật như bộ 3 Quả bóng Vàng Futsal 2023: Phạm Đức Hòa, Châu Đoàn Phát, Hồ Văn Ý, đồng thời ghi nhận sự trở lại của những cầu thủ chất lượng như Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Trần Nhật Trung, Nguyễn Anh Duy…

Nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi tham dự vòng Chung kết Giải Vô địch Futsal châu Á 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức Giải Futsal Quốc tế 2024, với sự tham dự của Đội tuyển Việt Nam và 3 đội tuyển khách mời rất chất lượng là Iran, Maroc và New Zealand.

Sau khi kết thúc giải này, Đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục tập luyện ở trong nước và có thêm 2 trận giao hữu gặp Đội tuyển Futsal Malaysia vào ngày 6/4 và 8/4.

Ngày 12/4, huấn luyện viên Giustozzi Diego Raul sẽ chốt danh sách chính thức 14 cầu thủ Đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự Giải Vô địch Futsal châu Á 2024, đồng thời cũng là vòng loại Giải Futsal World Cup 2024.

Tại vòng Chung kết Giải Vô địch Futsal châu Á 2024, Đội tuyển Futsal Việt Nam cùng bảng với các đội Thái Lan (chủ nhà), Trung Quốc và Myanmar. Mục tiêu của Đội tuyển Futsal Việt Nam là tranh 1 trong 2 suất đầu bảng để tiến vào vòng tứ kết; sau đó hướng đến mục tiêu lọt vào bán kết để giành vé tham dự vòng Chung kết Futsal World Cup 2024 diễn ra tại Uzbekistan.

Tuấn Anh chia tay HAGL, gia nhập CLB Nam Định

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chia tay CLB HAGL và anh sẽ chuyển đến thi đấu cho CLB Nam Định từ giai đoạn lượt về V-League 2023/2024.

"Tuấn Anh đi đến quyết định cuối cùng là chia tay HAGL. Đây là điều tôi không hề mong muốn", HLV Vũ Tiến Thành trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM.

Tuấn Anh chia tay HAGL.

Điểm đến của tiền vệ sinh năm 1995 là CLB Nam Định. Thực tế, Tuấn Anh đã được liên hệ với đội bóng thành Nam từ trước đó, nhưng anh không đưa ra quyết định vội vàng. Nguyễn Tuấn Anh suy nghĩ trong suốt 2 tuần qua rồi mới chấp nhận chia tay đội bóng phố núi.

HLV Vũ Tiến Thành đánh giá việc Tuấn Anh chia tay HAGL là thiệt thòi cho đội bóng phố núi. Tuấn Anh đóng vai trò quan trọng với tấm băng đội trưởng và HAGL lại vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Tuy nhiên, ông Thành cho rằng, Tuấn Anh đến CLB Nam Định sẽ giúp tiền vệ này có nhiều cơ hội phát triển, giảm thiểu nguy cơ chấn thương do phải thi đấu liên tục.

Manchester United đánh bại Everton bằng 2 quả penalty

Manchester United đã tìm lại niềm vui sau 2 thất bại liên tiếp ở Premier League khi có chiến thắng 2-0 trước Everton ngay trên sân nhà Old Trafford.

Manchester United đã cắt được chuỗi hai thất bại liên tiếp tại Premier League bằng chiến thắng 2-0 trước Everton ở trận cầu sớm nhất vòng 28.

Alejandro Garnacho không trực tiếp ghi bàn nhưng đã góp công lớn trong chiến thắng khi mang về 2 quả đá phạt đền trong hiệp 1.

Phút thứ 10, trọng tài thổi phạt 11m cho M.U sau tình huống Garnacho bị trung vệ James Tarkowski phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Bruno Fernandes không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 12 cho Manchester United.

Đến phút 34, Garnacho mang về quả penalty thứ 2 sau khi bị Godfrey phạm lỗi. Lần này, Marcus Rashford dễ dàng đánh bại thủ thành Jordan Pickford để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Manchester United giành chiến thắng tại vòng 28 Premier League.

2-0 nghiêng về phía Manchester United cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này khi mà cả hai đội đều không có thêm bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu.

Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã có được 47 điểm sau 28 trận đã đấu, xây chắc vị trí thứ 6 mà họ đang nắm giữ.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ hiện vẫn đang kém đội đứng ở vị trí thứ tư Premier League là Aston Villa đến 8 điểm, nhưng đã thi đấu hơn 1 trận.

Harry Kane phá hàng loạt kỷ lục

Tiền đạo Harry Kane đang tiếp tục chinh phục những cột mốc vô tiền khoáng hậu sau khi lập cú hat-trick vào lưới Mainz.

Đội trưởng Đội tuyển Anh đã lập một cú hat-trick và cũng có một pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 8-1 của Bayern trước Mainz vào thứ Bảy. Anh hiện đã ghi bàn hoặc kiến ​​tạo 46 lần ở mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Harry Kane lập hattrick trong trận thắng Mainz.

Cú hat-trick vào lưới Mainz cũng giúp Kane có được 4 lần ghi được ít nhất 3 bàn/trận từ đầu chiến dịch tại sân chơi Bundesliga. Theo thống kê, không có cầu thủ nào khác lập được 4 hat-trick trong mùa giải Bundesliga đầu tiên của họ.

Ngoài ra, Kane cũng là cầu thủ đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong 8 trận khác nhau trong mùa giải đầu tiên ở Bundesliga. Kỷ lục trước đó được xác lập bởi Uwe Seeler và Friedhelm Konietzka vào các chiến dịch 1963/64 và Toni Polster mùa 1993/94.

Những bàn thắng và đường kiến ​​tạo của cầu thủ 30 tuổi này là chìa khóa giúp Bayern vượt qua một mùa giải kém cỏi khác của nhà vô địch Bundesliga. Cụ thể, Kane đã ghi được 36 bàn thắng và 10 đường kiến ​​tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. 30 trong số đó được ghi sau 25 trận ở Bundesliga.

Kỷ lục ghi bàn của giải đấu hàng đầu nước Đức trong một mùa giải là 41 bàn của Robert Lewandowski ở mùa giải 2020/21 và trong bối cảnh chiến dịch vẫn còn 9 vòng đấu nữa mới hạ màn, Kane hoàn toàn có thể chinh phục được cột mốc lịch sử này.

Neymar trở thành người thừa

Al Hilal chạm cột mốc kỷ lục thắng 27 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không cần tới Neymar.

Hôm 8/3, Al Hilal ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Al Riyadh ở vòng 23 giải VĐQG Saudi Arabia. Đây là trận thắng thứ 27 liên tiếp của Ruben Neves và đồng đội trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng kỷ lục thế giới do The New Saints của Xứ Wales thiết lập trong mùa 2016/17.

Đáng chú ý, đội bóng số 1 Saudi Pro League đạt được thành tích trên mà không cần tới sự phục vụ của Neymar. Siêu sao người Brazil nghỉ thi đấu do chấn thương kể từ tháng 10/2023. "Neymar trở thành người thừa", Goal viết.

Neymar đang trải qua mùa giải thất vọng.

Với phong độ hiện tại, Al Hilal có thể phá kỷ lục trở thành đội có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử thế giới. Họ đang dẫn đầu Saudi Pro League khi hơn Al Nassr 12 điểm, thắng Al Ittihad 2-0 ở lượt đi tứ kết AFC Champions League và chuẩn bị đối đầu Al Nassr ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia.

Trở lại với Neymar, anh đang trải qua mùa giải thất vọng. Cựu cầu thủ Barcelona bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ở đầu gối trái khi cùng Brazil để thua Uruguay 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10/2023. Anh phải tiến hành phẫu thuật và được chẩn đoán nghỉ hết mùa.

Hè 2023, siêu sao người Brazil chia tay PSG để gia nhập Al Hilal với giá 90 triệu Euro. Tuy nhiên, mọi thứ diễn biến theo chiều hướng xấu. Anh chỉ góp mặt đúng 5 trận cho CLB mới trước khi dính chấn thương.

Tính riêng trong năm 2023, Neymar lên bàn mổ 2 lần. Các bác sĩ chẩn đoán Neymar khả năng bỏ lỡ kỳ Copa America vào Hè 2024.