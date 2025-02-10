Quốc tế G7 tuyên bố tăng áp lực lên các quốc gia mua dầu của Nga G7 tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm giảm đáng kể khối lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm cả năng lượng, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc.

Cờ của các nước thành viên G7. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 2/10, Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đang nghiêm túc xem xét việc gia tăng áp lực lên các quốc gia đang tăng cường mua dầu của Nga và giúp Moskva né tránh các lệnh trừng phạt. Điều này được nêu trong một tuyên bố của các bộ trưởng tài chính thuộc G7.

Tuyên bố cho biết: "Chúng tôi đang nghiêm túc xem xét khả năng áp dụng các biện pháp thương mại và các hạn chế khác đối với các quốc gia và công ty cung cấp hỗ trợ cho Nga, bao gồm cả các sản phẩm dầu mỏ tinh chế được sản xuất từ ​​dầu mỏ của Nga".

G7 cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm giảm đáng kể lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm cả năng lượng, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung từ quốc gia này. Theo thông cáo chung, các nước G7 cũng nhất trí về việc cần áp dụng các biện pháp thương mại, bao gồm thuế quan và lệnh cấm xuất, nhập khẩu, nhằm mục đích giảm nguồn thu của Nga.

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của các biện pháp thương mại, bao gồm thuế quan và lệnh cấm xuất nhập khẩu, như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn nguồn thu của Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giảm đáng kể, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn, lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm cả nhập khẩu hydrocarbon" - Các bộ trưởng tài chính của Anh, Đức, Italy, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản lưu ý.

G7 cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, chẳng hạn như "năng lượng, lĩnh vực tài chính, cơ sở công nghiệp quốc phòng, các khu kinh tế đặc biệt, cũng như các cá nhân và tổ chức tạo điều kiện và hưởng lợi từ các hoạt động này".