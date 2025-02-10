Thứ Năm, 2/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

G7 tuyên bố tăng áp lực lên các quốc gia mua dầu của Nga

Mỹ Nga 02/10/2025 08:35

G7 tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm giảm đáng kể khối lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm cả năng lượng, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc.

G7 trừng phạt Nga
Cờ của các nước thành viên G7. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 2/10, Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đang nghiêm túc xem xét việc gia tăng áp lực lên các quốc gia đang tăng cường mua dầu của Nga và giúp Moskva né tránh các lệnh trừng phạt. Điều này được nêu trong một tuyên bố của các bộ trưởng tài chính thuộc G7.

Tuyên bố cho biết: "Chúng tôi đang nghiêm túc xem xét khả năng áp dụng các biện pháp thương mại và các hạn chế khác đối với các quốc gia và công ty cung cấp hỗ trợ cho Nga, bao gồm cả các sản phẩm dầu mỏ tinh chế được sản xuất từ ​​dầu mỏ của Nga".

G7 cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm giảm đáng kể lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm cả năng lượng, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung từ quốc gia này. Theo thông cáo chung, các nước G7 cũng nhất trí về việc cần áp dụng các biện pháp thương mại, bao gồm thuế quan và lệnh cấm xuất, nhập khẩu, nhằm mục đích giảm nguồn thu của Nga.

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của các biện pháp thương mại, bao gồm thuế quan và lệnh cấm xuất nhập khẩu, như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn nguồn thu của Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giảm đáng kể, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn, lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm cả nhập khẩu hydrocarbon" - Các bộ trưởng tài chính của Anh, Đức, Italy, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản lưu ý.

G7 cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, chẳng hạn như "năng lượng, lĩnh vực tài chính, cơ sở công nghiệp quốc phòng, các khu kinh tế đặc biệt, cũng như các cá nhân và tổ chức tạo điều kiện và hưởng lợi từ các hoạt động này".

Theo TASS
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thượng đỉnh G7 - Phép thử đồng thuận

Thượng đỉnh G7 - Phép thử đồng thuận

G7 đe dọa trừng phạt Nga nghiêm khắc nếu không ngừng bắn

G7 đe dọa trừng phạt Nga nghiêm khắc nếu không ngừng bắn

Triều Tiên cáo buộc nhóm G7 phổ biến vũ khí hạt nhân bất hợp pháp

Triều Tiên cáo buộc nhóm G7 phổ biến vũ khí hạt nhân bất hợp pháp

Đọc tiếp

Thượng đỉnh G7 - Phép thử đồng thuận

Thượng đỉnh G7 - Phép thử đồng thuận

G7 đe dọa trừng phạt Nga nghiêm khắc nếu không ngừng bắn

G7 đe dọa trừng phạt Nga nghiêm khắc nếu không ngừng bắn

Triều Tiên cáo buộc nhóm G7 phổ biến vũ khí hạt nhân bất hợp pháp

Triều Tiên cáo buộc nhóm G7 phổ biến vũ khí hạt nhân bất hợp pháp

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      G7 tuyên bố tăng áp lực lên các quốc gia mua dầu của Nga

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO