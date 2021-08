Gã anh trai nhẫn tâm và người em gái nhỏ bất hạnh

Kế hoạch nhẫn tâm của người anh



Đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng từ việc những kẻ hám lợi lừa bán các cô gái nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc. Nhưng có lẽ câu chuyện anh trai lừa bán em gái hơn 13 tuổi sang xứ người để lấy tiền xây nhà lại khiến dư luận bức xúc, đau buồn hơn cả.

Cụt Văn Dao (SN 1996), trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em. Như bao hộ dân khác, cuộc sống của gia đình Dao chủ yếu dựa vào nương rẫy nên cái nghèo, cái đói cứ đeo bám. Mùa hè năm 2019, thấy căn nhà của bố mẹ đã cũ nát, Dao muốn sửa sang lại nhà. Nhưng vấn đề nan giải nhất của gã thanh niên này là không có tiền. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Dao đã có một quyết định “sốc” và tàn nhẫn là bán em gái út Cụt Thị Mây (SN 2005).

Để thực hiện ý đồ đó, Dao móc nối với Cụt Văn Út (SN 1988), trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương nhờ tìm người bán em gái. Thông qua mạng xã hội, Út biết đến người phụ nữ tên Vân (quê Nghệ An, hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc). Vân hứa cho Út 5 triệu đồng nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc bán và sẽ trả cho gia đình người bán 100 triệu đồng.

Sau khi nghe bạn thuật lại, Dao không đồng ý với số tiền trên mà ra giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên, điều kiện đó không được người phụ nữ tên Vân chấp thuận. Sau vài lần mặc cả, Dao đồng ý bán em gái với giá 100 triệu đồng.

Bị cáo Dao khai bán em gái để lấy tiền sửa nhà. Ảnh: Trần Vũ Khoảng cuối tháng 5/2019, Dao dẫn em gái đến cho Út để đưa ra khu vực biên giới phía Bắc. Qua những cuộc trao đổi nhanh giữa các đối tượng, Mây biết mình bị anh trai bán sang xứ người nên cô bé 13 tuổi khóc lóc, van xin anh tha cho mình nhưng không được. Không thể chống cự, bỏ chạy được nên cô bé chỉ biết lặng lẽ đi theo các đối tượng dẫn đường. Sau đó, Mây được Vân đón sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.



Tại xứ người, sau một thời gian ngắn sống tại nhà Vân, em Mây bị bán cho một người đàn ông bản địa mua về làm vợ với giá 240 triệu đồng. Số tiền trên, Vân chỉ gửi về cho Út 85 triệu đồng. Út đưa cho Dao 80 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại thì tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi nhận được tiền bán em, Dao dùng số tiền đó để xây nhà. Lúc này, bố mẹ của Dao mới ngã ngửa khi biết rằng con gái út đã bị thằng anh bán sang Trung Quốc lấy chồng. Dù thương nhớ con gái và mắng chửi con trai đủ đường, nhưng việc đã rồi nên gia đình cũng không có cách nào để giải quyết.

Lời cầu cứu từ bên kia biên giới

Lại nói về nạn nhân, sau một thời gian làm vợ xứ người, vì bị quản lý chặt, bắt lao động khổ sai nên Cụt Thị Mây luôn tìm cách liên lạc với gia đình. Theo trình bày của bị hại được thể hiện trong hồ sơ vụ án, tháng 7/2020, Mây đã lên mạng zalo gọi điện về nhà cầu cứu nhưng bị gia đình chồng ở Trung Quốc phát hiện. Từ đó, em bị gia đình chồng tịch thu điện thoại, không cho tiếp xúc với bên ngoài. Cũng sau lần cầu cứu đó, mọi hoạt động hàng ngày của Mây luôn có người theo dõi sát sao. Sống trong cảnh ngột ngạt nên cô bé càng tìm cách để được giải cứu.

Đến tháng 12/2020, thông qua tin trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã giải cứu thành công em Mây. Sau khi đoàn tụ cùng gia đình, Mây đã làm đơn tố cáo gửi tới công an. Hai đối tượng Cụt Văn Dao và Cụt Văn Út bị bắt giữ và truy tố về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Được biết, thời điểm bị bán Mây mới 13 tuổi, 11 tháng, 11 ngày.

Nạn nhân bị bán sang xứ người thời điểm mới được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: Trần Vũ Ngày Dao và đồng phạm hầu tòa, không có một bóng người thân đến tham dự. Trước câu hỏi của HĐXX về động cơ phạm tội, bị cáo Dao khai để lấy tiền xây nhà. “Gia đình bị cáo có 4 anh chị em, Mây là con gái út. Vì căn nhà quá cũ nát, cần tiền xây nhà mới nên bị cáo đã bán Mây để lấy tiền làm nhà”, Dao khai nhận trước tòa. Tòa cho rằng, hành vi của bị cáo là đáng lên án, cho dù lý do gì đi chăng nữa thì đó là điều khó chấp nhận.



Bị cáo Dao còn trình bày, sau khi bán em gái, bản thân cảm thấy rất hối hận. “Ban đầu, bố mẹ chửi bị cáo nhiều lắm. Bị cáo cũng thấy mình sai nhưng vì lỡ rồi, bị cáo chỉ biết nói lời xin lỗi em gái”, Dao khai và cho hay để đền bù một phần tổn thất tinh thần cho em gái, bị cáo đã đưa 18 triệu đồng. “Bị cáo biết lỗi của mình là rất lớn, kính mong HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo có cơ hội trở về làm lại cuộc đời”, bị cáo Dao trình bày trong lời nói sau cùng.

Bị cáo Út cũng thừa nhận hành vi bán người vì hám lợi và xin có cơ hội sửa sai. HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Vì lòng tham, hai bị cáo đã bán nạn nhân khi mới 13 tuổi. Do đó, cần phải có mức hình phạt nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung.

Cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Út 13 năm tù, bị cáo Cụt Văn Dao 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.