Gã đàn ông đa tình và mánh lới 'mã hóa' ma túy nhằm qua mặt công an

Bí mật trong những từ lóng “nước”, “khô”



Bề ngoài của Nguyễn Cảnh Vinh không thuộc diện đàn ông hấp dẫn phái nữ. Thế mà, 3 người phụ nữ “nguyện chết” vì gã, trong đó chỉ có một người được Vinh dẫn lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Thời điểm bị bắt giữ, Vinh đang sống như vợ chồng với người phụ nữ thua mình đến gần 2 con giáp. Cũng chả hiểu Vinh có ma lực gì mà người vợ không hôn thú này bán cả đất, cả xưởng để lấy tiền cho gã làm lại cuộc đời sau 2 năm đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Khắc Vinh. Ảnh: Như Bình Chưa thấy Vinh làm lại cuộc đời thì gã tiếp tục bị bắt vì liên quan đến vụ án mua bán trái phép hơn 4,4 kg ma túy vào cuối tháng 2/2020, khi mới ra tù được 9 tháng.



Theo cáo buộc của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do có quen biết nhau từ trước, tháng 2/2020, Nguyễn Cảnh Vinh đặt vấn đề với Phan Văn Phiên (SN 1981), quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, hiện sinh sống ở tỉnh Đắk Nông tìm nguồn tiêu thụ ma túy. Phiên tìm được người mua ma túy với giá 200 triệu đồng/bánh heroin hoặc 1kg ma túy đá với điều kiện mang vào Sài Gòn bán.

Khi Phiên thông báo đã tìm được người mua hàng, Vinh nói sẽ chuyển “3 khô, 3 nước” để Phiên bán cho khách. Phiên hiểu Vinh đang ám chỉ 3 bánh heroin và 3kg ma túy đá. Do không có người mang ma túy vào Đắk Nông nên Phiên giới thiệu Trần Khắc Bảy (SN 1983), em bên vợ của Phiên, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành cho Vinh để vận chuyển ma túy.

Ngày 25/2/2020, sau khi gặp nhau, Vinh dẫn Bảy đến chỗ cất giấu ma túy trong bãi đỗ xe của một khách sạn ở TP Vinh nhưng do trời còn sáng, đông người qua lại nên chưa lấy được. Tối cùng ngày, cả hai quay lại chỗ cất giấu ma túy lấy “4 khô” rồi mang đi giấu dưới 1 tấm biển quảng cáo trên đường tránh TP Vinh giao Quốc lộ 46 để đi liên hệ lấy thêm ma túy theo đặt hàng của khách.

Suốt ngày 25/2, trong khi chờ đợi cung cấp thêm “hàng”, Vinh lái ô tô chở Bảy đi chơi, ăn uống khắp nơi. Sáng 26/2, Vinh chỉ vào bao tải sau ô tô nói Bảy: “Trong đó có 5 cục, em lấy 3 cục, trừ lại 2 cục”. Bảy biết đó là ma túy đá nên lấy bỏ vào ba lô và lấy thêm 4 bánh heroin cất giấu trước đó.

Khoảng 7h15 ngày 26/2/2020, Vinh chở Bảy đến cầu Bến Thủy 2 để đón xe khách đưa ma túy vào cho Phiên. Theo yêu cầu của Vinh, Bảy gọi điện cho Phiên thông báo “đủ 4 cái khô và 3 cái nước rồi”.

Bảy khoác ba lô chứa ma túy bắt taxi sang địa phận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để bắt xe thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của Bảy, ngày 28/2, công an bắt giữ Nguyễn Cảnh Vinh. 1 tuần sau, Phan Văn Phiên cũng bị bắt giữ. Công an thu giữ tại nhà Vinh một cuốn sổ tay ghi chép nhiều nội dung giao dịch được “mã hóa” dưới các ký tự “kô”, “n”, “j”. Cơ quan điều tra làm rõ đây là những từ lóng Vinh sử dụng để gọi ma túy nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Quanh co chối tội trước tòa

Bị cáo Phan Văn Phiên (áo xám) và Trần Khắc Bảy. Ảnh: Như Bình Trong quá trình điều tra, cả 3 bị can đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban đầu, Trần Khắc Bảy khai không biết đó là ma túy mà nghĩ đó là... thuốc pháo. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, động viên Bảy đã thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy cho Vinh để mang vào cho Phiên.



Tại phiên tòa, các bị cáo vẫn giữ lời khai như trong quá trình điều tra. Bị cáo Vinh cho rằng không quen biết Bảy, không liên quan đến số ma túy mà Bảy mang theo khi bị công an bắt giữ.

“Không quen biết mà bị cáo thuê ô tô chở Bảy đi chơi liền 2 ngày, qua 4 huyện, ăn uống đặc sản tốn kém, bị cáo lý giải như thế nào?”, vị hội thẩm “truy”.

Bị cáo Vinh cho biết chở Bảy đi chơi, đi ăn uống là do trước đó có nhận lời và hứa với Phiên. Bị cáo khai tối hôm trước có đi “bay” bị ảnh hưởng của “ke” (ma túy tổng hợp ketamin - PV) nên hành động mà không suy nghĩ. Bị cáo không thừa nhận bị ảo giác vì ma túy mà lý giải khi dùng ke, trong đầu như bị dẫn dắt buộc phải thực hiện lời hứa trước đó. “Bị cáo hứa với Phiên đưa Bảy đi chơi, đi ăn uống thì bị cáo quyết tâm thực hiện, không suy nghĩ thiệt hơn gì”, Vinh nói và cho rằng, “tòa không dùng “ke” thì không hiểu được.

Mặc dù bị cáo Nguyễn Cảnh Vinh và Phan Văn Phiên không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ lời khai của Trần Khắc Bảy phù hợp với đặc điểm hiện trường cất giấu ma túy; các chứng cứ tài liệu khác đã được thẩm tra, đại diện Viện KSND tỉnh khẳng định có đủ căn cứ truy tố 2 bị cáo này tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với số ma túy hơn 4,4 kg.

Quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh truy tố Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Khắc Bảy tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán, vận chuyển là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải ra một bản án thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên tử hình, Trần Khắc Bảy tù chung thân.