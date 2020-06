Gã đàn ông Nghệ An bị bắt trên đường đưa 3 phụ nữ đi bán 'bào thai'

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 5/2020, trinh sát Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện đối tượng Trương Đình Thi đưa một người phụ nữ nói giọng miền Nam đang mang bầu vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, thuê phòng nghỉ dài ngày. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Quỳ Hợp thu thập được thông tin, người phụ nữ này đang “nuôi thai” để chuẩn bị bán con cho người Trung Quốc lấy tiền.

Từ nguồn tin quan trọng trên, kết hợp xác minh củng cố hồ sơ về Trương Đình Thi, cơ quan điều tra xác định, Thi là đối tượng từng có tiền án về tội “Chứa chấp mại dâm”, nằm trong diện theo dõi của cơ quan Công an. Để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp họp bàn và chỉ đạo Đội CSĐT TP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án huy động các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm tham gia chuyên án.

Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ bám sát di biến động của đối tượng Trương Đình Thi, đồng thời theo dõi sát hoạt động của người phụ nữ đang thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ ở xã Nghĩa Xuân, quyết không để các đối tượng trốn thoát.

Đối tượng Trương Đình Thi . Ảnh: Thảo Nguyên Một thời gian sau, đối tượng Trương Đình Thi tiếp tục đưa một người phụ nữ khác cũng đang mang bầu và nói giọng miền Nam vào thuê phòng nghỉ cùng nhà nghỉ với người phụ nữ đã vào thuê trước đó. Nguồn tin trinh sát nắm được, người phụ nữ mang bầu vào thuê phòng nghỉ lần này cũng đang “nuôi thai”.

Thi nhiều lần đến nhà nghỉ nơi có 2 người phụ nữ đang mang bầu để thăm hỏi, bàn bạc thời gian di chuyển ra Hà Nội. Thời điểm các đối tượng chuẩn bị di chuyển thì Thi dẫn thêm 1 người phụ nữ cũng đang mang bầu, nói giọng miền Bắc vào thuê phòng nghỉ ở nhà nghỉ với 2 người trước đó.

Vài ngày sau, Thi bàn bạc với 3 người phụ nữ đang mang bầu, thống nhất thời gian di chuyển là đêm 25/5/2020. Thi đưa 3 người phụ nữ này đi xe giường nằm từ Quỳ Hợp ra Hà Nội để giao cho người tiếp tục đưa sang Trung Quốc. Sau khi xác nhận thông tin các đối tượng chuẩn bị di chuyển, Ban chuyên án nhận thấy thời cơ thuận lợi đã đến, ra lệnh phá án ngay trong đêm. Kế hoạch “giải” cứu được ban chuyên án chuẩn bị hết sức chặt chẽ, phối hợp lực lượng chốt chặn không để các đối tượng có cơ hội bỏ trốn.

Khoảng 0h30 phút ngày 25/5/2020, tại (Km33+700) trên Quốc lộ 48, thuộc địa phận thị xã Thái Hòa, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Đội CSGT 1/48 dừng kiểm tra xe khách Thanh Hồng Sơn BKS 37B-016.98 chạy tuyến Quỳ Hợp - Hà Nội. Qua kiểm tra, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện đối tượng Trương Đình Thi (SN 1972), trú tại xóm Đột Vả, xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp đang đưa 3 người phụ nữ đang mang thai từ 3 đến 7 tháng tuổi đi cùng, gồm: Lê Thị Ngọc K (SN 1994), trú tại xóm Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyền Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Như H (SN 1982), trú tại thôn 18B, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Phạm Thị Thu H (SN 1997), trú tại số 29/141 Phan Đình Phùng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai báo, Trương Đình Thi là đối tượng đứng ra tổ chức cho 3 phụ nữ đang mang thai nói trên sang Trung Quốc để bán thai nhi cho người Trung Quốc với giá từ 30 triệu đồng (thai nữ) và 70 triệu đồng (thai nam).

Về phương thức thủ đoạn lôi kéo các phụ nữ đang mang thai để đưa ra nước ngoài được các đối tượng khai báo. Do mang thai “lỡ làng” nên các phụ nữ này lên các trang mạng xã hội tìm kiếm các gia đình “vô sinh, hiếm muộn” cần nhận con nuôi. Cùng thời điểm đó, Trương Đình Thi cũng tham gia các trang mạng xã hội nói trên, Thi bắt mối nói chuyện, lôi kéo những người phụ nữ này nuôi thai để bán cho người Trung Quốc với giá tiền tùy thuộc vào thai nam hay thai nữ. Tuy nhiên, hành vi của Thi đã bị Công an huyện Quỳ Hợp kịp thời phát hiện, lập án đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Trương Đình Thi theo quy định của pháp luật. Riêng 3 người phụ nữ được giải cứu, Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳ Hợp tuyên truyền, giải thích cho họ nhận thức rõ việc mua bán bào thai là trái quy định của pháp luật, đồng thời sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ cho họ trước khi trở về địa phương.