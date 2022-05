Gã nghiện đánh em, đuổi mẹ, gây thương tích cho công an xã

Chiều 24/5/2022, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Đặng Văn Tuấn (SN 1986), trú tại xóm Nguyễn Trãi, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ về tội “cố ý gây thương tích”.

Sáng 22/12/2021, chị Đặng Thị Thành (em gái của Tuấn) đang ở nhà thì bị Tuấn đánh, Tuấn đuổi đánh cả mẹ đẻ nhưng không thành. Đến chiều cùng ngày chị Đặng Thị Thành đến Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ trình báo sự việc và đề nghị được hỗ trợ giải quyết.

Sau khi nhận được tin báo, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ đã thông báo nguồn tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Kỳ chỉ đạo Công an xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Phương Hảo

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Công an xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ do anh Nguyễn Thanh Bình là Trưởng Công an xã cùng anh Nguyễn Châu Thiệp và anh Võ Văn Trọng đều là công an viên chính quy mặc trang phục Công an nhân dân mang theo Giấy mời đến nhà Đặng Văn Tuấn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút, khi tổ công tác đến đoạn đường trước cổng nhà Đặng Văn Tuấn thì thấy Đặng Văn Tuấn đang cầm dao chặt cây tre (cây mây cần) ở góc vườn cách cổng khoảng 20 mét nên tổ công tác đi vào cổng thì Đặng Văn Tuấn tay phải cầm dao, tay trái cầm một đoạn thân cây tre đứng trước cổng chửi bới, đe dọa, ngăn cản và không cho tổ công tác vào cổng nhà.