Gã trai 1 ngày làm bị cáo 2 phiên tòa xét xử chính mình

Trong 1 ngày tại tòa án, Lê Duy Hạnh (bên phải) bị xét xử 2 lần ở 2 vụ án khác nhau. Ảnh: Phương Hảo

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Lê Duy Hạnh (SN 1988) trú tại xã Giai Xuân về tội đánh bạc Cáo trạng cho biết, khoảng 22h30' ngày 13/5/2020, tại nhà anh Hoàng Trung Kỳ ở xóm Vạn Xuân, xã Giai Xuân (Tân Kỳ), Công an xã Giai Xuân đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm Lê Duy Hạnh (chưa được xóa tiền sự về hành vi “Đánh bạc”) cùng Hoàng Văn Châu, Nguyễn Thành Hải, Hoàng Văn Tý đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “Tiến lên miền Nam” với số tiền 1.190.000 đồng.Cũng trong ngày 27/11, Lê Duy Hạnh cùng đồng bọn là Lại Văn Hải (Sinh năm 1989) đều trú tại xóm Vạn Xuân, xã Giai Xuân và Nguyễn Hữu Long (SN 1974), trú tại xóm Tân Thái (Tân Kỳ) tiếp tục bị xét xử về hành vi đánh bạc ở một phiên tòa khác.Ngày 14/10, Lê Duy Hạnh, Lại Văn Hải, Trần Văn Bính cùng Nguyễn Hữu Long rủ nhau đến Nhà nghỉ 569 thuộc xóm Tân Thái, xã Tân Phú (Tân Kỳ) thuê phòng để đánh bài. Đến nơi Trần Văn Bính thuê phòng riêng để nghỉ ngơi, còn Hạnh, Hải, Long thuê phòng khác để đánh bạc dưới hình thức “Đánh chương”. Đến khoảng 0h40' ngày 15/10, khi các đối tượng đang sát phạt nhau thì bị lực lượng Công an xã Nghĩa Thái phối hợp Công an xã Tân Phú bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 11.800.000 đồng cùng các tang vật liên quan.Đáng chú ý, ngày 6/4/2020, Lê Duy Hạnh đã bị Công an xã Giai Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” số tiền 1 triệu đồng. Chấp hành xong tiền phạt ngày 6/4/2020, đến nay chưa được xóa tiền sự thì ngày 12/10/2020 Hạnh lại bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Sau khởi tố được 2 ngày, trong thời gian tại ngoại, Hạnh tiếp tục tham gia đánh bạc cùng đồng bọn.Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Lê Duy Hạnh 8 tháng tù giam, Lại Văn Hải 5 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Long 3 tháng tù giam, và áp dụng Điều 56 BLHS tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Hữu Long phải thi hành hình phạt của Bản án số 41/2020/HSST ngày 16/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ là 36 tháng tù giam.