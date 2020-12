Gã xe ôm công nghệ giả làm công an lừa 'chạy án'

Tin tưởng vào lời hứa hẹn của người đàn ông này về việc giúp “chạy án” cho người nhà thoát tội, liên tiếp từ ngày 26/10 đến 28/10, chị Hà và chị Hoa đã 4 lần đưa cho người đàn ông này tổng số tiền hơn 53 triệu đồng...

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa nhận được đơn tố giác của các chị Phùng Thu Hà và Lê Thị Hoa, cùng trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (là người nhà của 2 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đang tạm giam tại Trại giam số 1 Công an TP. Hà Nội) về việc bị đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Cầu Giấy lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng, để xin cho 2 bị can là người nhà của hai chị được tại ngoại.