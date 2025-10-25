Galaxy Watch 8 Classic: Thiết kế gây tranh cãi, pin là điểm trừ lớn Samsung mang vòng bezel xoay trở lại trên Galaxy Watch 8 Classic với thiết kế mới, nhiều tính năng thông minh nhưng thời lượng pin chỉ hơn một ngày là rào cản lớn.

Thiết kế táo bạo trong kỷ nguyên mới của Samsung

Galaxy Watch 8 Classic đánh dấu một bước chuyển mình trong ngôn ngữ thiết kế của Samsung. Thay vì vỏ tròn truyền thống, mẫu đồng hồ này sử dụng khung vỏ "squircle" (lai giữa vuông và tròn) bằng thép không gỉ, một thiết kế được thử nghiệm trước đó trên dòng Galaxy Watch Ultra. Sự thay đổi này tạo ra một diện mạo cao cấp và khác biệt hơn so với các thế hệ trước, dù gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng khi những hình ảnh đầu tiên rò rỉ.

Tất nhiên, yếu tố làm nên tên tuổi "Classic" chính là vòng bezel xoay vật lý đã trở lại. Trên Watch 8 Classic, vòng bezel này có các khấc rộng và thô hơn so với Watch 6 Classic, mang lại cảm giác cao cấp và chắc chắn. Thao tác xoay vẫn mượt mà, giúp điều hướng qua các widget và menu của One UI 8 một cách nhanh chóng mà không cần vuốt màn hình liên tục.

Một điểm mới đáng chú ý khác là cách bố trí nút bấm được thừa hưởng từ dòng Watch Ultra. Nút thao tác nhanh được đặt ở giữa, cho phép người dùng gán lệnh cho bất kỳ bài tập luyện nào hoặc kích hoạt SOS khẩn cấp. Dù mang hơi hướng bền bỉ, thiết kế này vẫn tích hợp hài hòa vào tổng thể cổ điển của sản phẩm.

One UI 8 và Wear OS 6: Trải nghiệm phần mềm được tinh chỉnh

Hiệu năng của Galaxy Watch 8 Classic được củng cố bởi nền tảng One UI 8 và Wear OS 6. Một trong những thay đổi lớn nhất là hệ thống tile (ô thông tin) mới, cho phép người dùng xếp chồng nhiều widget vào cùng một tile. Ví dụ, các widget về Sức khỏe, Thể chất và Cơ bản có thể được gộp lại thay vì chiếm các vị trí riêng lẻ, giúp giao diện gọn gàng và hiệu quả hơn. Người dùng cũng có thể tạo các ngăn xếp widget tùy chỉnh, tương tự như thư mục ứng dụng trên điện thoại.

Samsung cũng bổ sung nhiều tính năng theo dõi sức khỏe mới như Chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index), Huấn luyện viên chạy bộ (Running Coach) và Tải trọng mạch máu (Vascular Load). Đặc biệt, tính năng Tải trọng mạch máu đã được mở rộng cho cả bộ môn đạp xe, cung cấp một bộ công cụ toàn diện hơn cho người dùng.

Về trợ lý ảo, Galaxy Watch 8 Classic là thiết bị đeo đầu tiên của Samsung tích hợp Google Gemini làm mặc định, mang lại nhiều chức năng hơn so với Google Assistant trước đây. Mặc dù trải nghiệm tốt nhất vẫn là khi kết hợp với điện thoại Samsung Galaxy, đồng hồ vẫn hoạt động tốt với các thiết bị Android khác.

Thời lượng pin: Gót chân Achilles của Watch 8 Classic

Điểm yếu lớn nhất và có thể là lý do khiến nhiều người dùng phải cân nhắc chính là thời lượng pin. Galaxy Watch 8 Classic chỉ có thể hoạt động được hơn một ngày một chút cho mỗi lần sạc đầy. Con số này không phải là một sự cải thiện đáng kể so với thế hệ trước và kém xa so với thời lượng pin của dòng Watch Ultra.

Ngay cả khi bật màn hình luôn hiển thị và các tính năng khác, đồng hồ vẫn đủ sức trụ hết một ngày làm việc, nhưng chắc chắn không thể kéo dài sang ngày thứ hai. Mặc dù có thể sạc đầy trong khoảng hơn một giờ, việc phải sạc hàng ngày là một sự bất tiện mà nhiều người dùng mong muốn Samsung đã có thể khắc phục trên phiên bản này.

Kết luận: Một lựa chọn đáng cân nhắc

Nhìn chung, Galaxy Watch 8 Classic là một chiếc smartwatch xuất sắc với thiết kế mới mẻ và hiệu năng mạnh mẽ. Sự trở lại của vòng bezel xoay cùng những cải tiến trên Wear OS 6 và One UI 8 mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Tuy nhiên, thời lượng pin hạn chế là một nhược điểm không thể bỏ qua.

Với mức giá 499 USD, đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích thiết kế cổ điển có vòng bezel xoay và chấp nhận việc sạc pin hàng ngày. Nếu thời lượng pin là ưu tiên hàng đầu, Galaxy Watch Ultra có thể là một sự lựa chọn hợp lý hơn.