Gameshow 'A.I là ai?': Trấn Thành thử thách dàn sao với bản sao AI Chương trình truyền hình 'A.I là ai?', phiên bản Việt hóa từ Thái Lan, sẽ lên sóng HTV7, đặt các nghệ sĩ nổi tiếng vào tình huống đối đầu với chính bản sao kỹ thuật số của mình.

Gameshow công nghệ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Chương trình truyền hình mới mang tên "A.I là ai?" do MC Trấn Thành dẫn dắt sắp ra mắt khán giả, hứa hẹn mang đến một format độc đáo khi người nổi tiếng phải đối mặt và đấu trí với phiên bản song trùng của chính mình được tạo ra bằng công nghệ. Đây là phiên bản Việt hóa của gameshow "2FACES" từng gây chú ý tại Thái Lan.

Format chương trình tập trung khai thác mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển. MC Trấn Thành đặt ra vấn đề cốt lõi: "AI ngày càng thông minh hơn, bao lâu nữa bạn sẽ bị thay thế? Nếu gương mặt, giọng nói hay bí mật của bạn bị AI sao chép, bạn sẽ làm gì?".

Dàn sao Việt đối đầu với "bản sao" khó lường

"A.I là ai?" quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Đông Nhi, Minh Hằng và Tóc Tiên. Họ sẽ lần đầu tiên đối diện với các phiên bản AI được mô phỏng với độ chân thực cao, có khả năng thể hiện những hành vi và phản ứng bất ngờ.

Văn Mai Hương phản ứng khi thấy bản sao AI nói, hát giống hệt mình. Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn video giới thiệu, khán giả đã chứng kiến những tình huống kịch tính: bản sao AI của ca sĩ Văn Mai Hương có thể hát giống hệt bản gốc và thách cô song ca. Phiên bản AI của diva Mỹ Linh lại có thể kể lại những kỷ niệm tuổi thơ của nữ ca sĩ một cách chi tiết.

Nhà sản xuất cho biết, đằng sau các bản sao AI này là người thật, được công nghệ hỗ trợ để hóa thân thành phiên bản song trùng của các nghệ sĩ khách mời.

Vai trò của MC Trấn Thành

Trong vai trò người dẫn dắt, Trấn Thành không chỉ điều phối chương trình mà còn trực tiếp tham gia vào các tình huống. Khi gặp ca sĩ Hari Won, anh đã hài hước cho rằng cô là phiên bản AI vì ngoại hình khác lạ và yêu cầu cô hôn hai lần để xác thực.

Trấn Thành ép vợ hôn 2 cái để xác minh danh tính. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về chương trình, Trấn Thành bày tỏ sự hứng thú với yếu tố tâm lý khi công nghệ được sử dụng để "đấu trí" với bộ não con người. "Tôi tin AI có thông minh đến đâu vẫn không thể sao chép hay thay thế được tâm hồn con người", anh nói.

Chương trình "A.I là ai?" dự kiến phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24/10 trên kênh HTV7.