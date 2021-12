Gần 100% người trên 18 tuổi ở Nghệ An đã tiêm đủ mũi cơ bản phòng Covid-19

Ngày 31/12, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 1,93 triệu người trên 18 tuổi đã tiêm đủ mũi cơ bản phòng Covid-19, đạt tỷ lệ 98,6% so với người trên 18 tuổi và tỷ lệ 58% so với tổng dân số.

Trong khi đó, số người tiêm ít nhất 1 mũi là hơn 1,95 triệu người, đạt tỷ lệ 99,7% so với người từ 18 tuổi trở lên và 59% so với tổng dân số toàn tỉnh.

Chưa kể, trên địa bàn đã có gần 270.000 trẻ em từ 12 - 17 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, trong đó, có hơn 111.000 em đã tiêm đủ mũi cơ bản. Ngoài ra, Nghệ An cũng đã tiêm mũi thứ 3 cho hơn 220.000 người. Theo thống kê của Bộ Y tế thì TP. HCM, Hà Nội và Nghệ An là 3 địa phương đang dẫn đầu về số lượng mũi tiêm thứ 3.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng Cập nhật trên cổng tin tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đến 10h ngày 31/12 cho thấy, cả nước đã tiêm gần 151 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 các loại khác nhau. Trong ngày 30/12, cả nước tiêm hơn 1,6 triệu liều.



Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin của cả nước hiện nay là 99,4% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 89,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 96,1% và 86,8%; miền Trung là 96,8% và 88,2%; Tây Nguyên là 96,8% và 82,6%; miền Nam là 100% và 92,6%.