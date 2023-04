Gần 1.000 học sinh tham gia Ngày hội Toán học mở Nghệ An năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong chương trình, ngoài việc tổ chức giảng bài đại chúng cho những người đam mê nghiên cứu toán học, học sinh còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động ứng dụng toán học vào thực tiễn qua các trò chơi, các câu đố toán học thực tiễn.

Sáng 23/4, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Ngày hội Toán học mở Nghệ An - Math open day Nghệ An năm 2023.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Nghệ An với sự tham gia của gần 1.000 giáo viên đến từ nhiều trường phổ thông trong toàn tỉnh.

Ngày hội Toán học mở năm thứ 9 (Math Open Day - MOD 2023) với chủ đề Toán học cho mọi người - Mathematics for Everyone, là một trong những hoạt động chính thức của Ngày Quốc tế Toán học do tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) khởi xướng, được nhiều trường, viện và các đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày hội là một chuỗi các hoạt động mở về Toán và STEM nói chung, nhằm tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và nhà giáo dục cùng nhau thảo luận về những chủ đề thời sự trong toán học và giáo dục toán học, cùng nhau trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp của Toán học và tìm hiểu về các ứng dụng muôn màu sắc của toán học trong khoa học và đời sống.

Chương trình được tổ chức theo 2 phần, gồm hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp và người tham dự sẽ được trực tiếp tương tác với Toán học và khoa học thông qua các trò chơi, thí nghiệm thực tế; giới thiệu về các định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Toán học và Khoa học. Một nội dung khác đó là nghe các bài giảng toán học do các giảng viên, đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày. Các bài giảng được thiết kế dành cho học sinh THPT, sinh viên các ngành liên quan tới Toán học và giáo viên phổ thông.



Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh tỉnh nhà. Đặc biệt khi hiện nay, việc phổ cập ứng dụng của toán học vào cuộc sống là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030 thì chương trình sẽ thỏa mãn nhu cầu tìm tòi tri thức của mọi người.

Trước đó, Ngày hội Toán học mở được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2015, sau đó được mở rộng ra ở các tỉnh thành trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, Đồng Nai... Từ năm 2020, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, ngày hội được chuyển giao mô hình tổ chức về các địa phương./.