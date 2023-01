Gần 10.000 người sập bẫy băng nhóm lập Fanpage lừa đảo 10 tỷ đồng

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau...

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng An ninh đối ngoại thuộc Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhóm đối tượng tại chung cư GreenBay Garden, tổ 31, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi sử dụng mạng Internet để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992, là đối tượng cầm đầu); Hà Duy Thông (SN 2003), Trần Ngọc Lâm (SN 1999), Đặng Phương Nam (SN 2000), Hoàng Thị Minh (SN 2001), đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình bắt giữ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ 5 bộ máy vi tính; gần 10 chiếc điện thoại di động thông minh kèm theo nhiều sim rác; phong toả hơn 20 tài khoản ngân hàng có số dư lớn trong tài khoản.

Tại cơ quan Công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân trên các trang mạng xã hội, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do xả hàng. Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do Thế đã mua qua mạng Internet. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đối tượng đã chặn không cho nhắn tin trên page, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được sẽ không chuyển ngay vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm đối tượng qua những Fanpage trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.561.979; 0973.700.359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra:

1. Tài khoản số 07047486101 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên DO THANH DAO

2. Tài khoản số 19036338282015 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên TRAN VAN MANH

3. Tài khoản số 19036112058015 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN TAN CHIEU

4. Tài khoản số 109873314970 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên LE PHUC HANH

5. Tài khoản số 1020340798 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên PHAM THI KIM PHUNG

6. Tài khoản số 1020162591 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên TRAN NGUYEN BICH MY

7. Tài khoản số 2010111100899 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DAO MINH TRI

8. Tài khoản số 0583686399999 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DAO MINH TRI

9. Tài khoản số 31010002344615 mở tại Ngân hàng BIDV mang tên NGUYEN THI THUY AN

10. Tài khoản số 678915121996 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên TRUONG THI CAM THUY

11. Tài khoản số 10187192909 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên NGUYEN TAN LOI

12. Tài khoản số 100870686472 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên DANG DONG QUAN.