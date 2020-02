Gần 1.600 con bò sữa nhập khẩu từ Mỹ về Nghệ An đầu năm 2020

Sáng 2/2, Tập đoàn TH, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK tổ chức Lễ đón đầu tiên trong năm 2020 dành cho đàn bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) nhập khẩu từ Mỹ về trang trại Tân Đáo, huyện Nghĩa Đàn.

Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), cùng các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành. Tại buổi lễ, bà Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cho biết: Đàn bò sữa cao sản thuần chủng HF mới cập cảng Cửa Lò và về trại Tân Đáo của TH true MILK là đàn bò thứ 20 với quy mô đàn lớn mà Tập đoàn TH nhập khẩu về Việt Nam trong vòng 10 năm qua.



Trong năm 2020, Tập đoàn TH đã có kế hoạch nhập khẩu đàn bò với quy mô 4.500 con (lô thứ nhất đã cập cảng đầu năm 2020 có quy mô 1.584 con), phấn đấu theo lộ trình đến cuối 2021, tổng đàn bò sữa của TH đạt 70.000 con.

Với đàn bò cao sản thuần chủng HF hòa nhập đàn lần này, sản lượng sữa tươi từ trang trại TH được kỳ vọng sẽ góp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sữa tươi sạch của thị trường Việt Nam và các thị trường lớn khác.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao đổi với các chuyên gia đến từ Mỹ. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong những năm qua, Tập đoàn TH đã đầu tư, đóng góp vào tỉnh Nghệ An nhiều dự án quy mô lớn, quan trọng.



Các dự án của Tập đoàn TH đã làm thay đổi mạnh mẽ kinh tế - xã hội của miền Tây Nghệ An; thúc đẩy ngành nông, lâm nghiệp ở Nghệ An phát triển theo hướng sạch, công nghệ cao, bền vững; phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đưa các sản phẩm nông nghiệp Nghệ An vươn ra thế giới.

Với việc tăng đàn bò sữa góp phần giúp tỉnh Nghệ An thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, quy hoạch tổng đàn bò sữa đến năm 2020 là 60 nghìn con, sản lượng sữa khoảng 500 triệu lít.

Đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, các dự án của Tập đoàn TH đã đánh thức tiềm năng rất to lớn của miền Tây Nghệ An; thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển nông, lâm nghiệp, theo hướng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT và tỉnh Nghệ An cùng tham quan đàn bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) nhập khẩu từ Mỹ về trang trại Tân Đáo, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp để xây dựng miền Tây Nghệ An thành một trung tâm nông, lâm nghiệp sạch và ứng dụng công nghệ cao của khu vực Bắc Trung bộ, theo định hướng Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; đồng thời gắn với hỗ trợ người dân về kỹ thuật, giống, tư vấn quy trình sản xuất, đầu ra để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự quan tâm rất đặc biệt của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Bộ NN&PTNT đối với tỉnh Nghệ An, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn để giúp Nghệ An phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chúc mừng sự phát triển của Tập đoàn TH, trong đó nhấn mạnh, Tập đoàn đã góp phần tăng số lượng đàn bò, năng suất, sản lượng sữa của Việt Nam đến nay đã đứng đầu ASEAN với 320.000 con bò sữa, cho sản lượng 1 triệu tấn sữa.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và các đồng chí lãnh đạo Bộ, tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu về đàn bò sữa mới nhập khẩu. Ảnh: Thành Duy Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Việt Nam hiện nay rất đang rất thiếu nguyên liệu sữa vì 1 triệu tấn mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu chế biến, tiêu thụ sữa của cả nước. Việt Nam đang đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng đàn bò sữa gấp đôi và sản lượng sữa gấp ba so với hiện nay.



Trên cơ sở phân tích trên, người đứng đầu Bộ NN&PTNT Việt Nam rất hoan nghênh tầm nhìn của Tập đoàn TH trong việc phát triển ngành sữa bằng những kế hoạch, đề án cụ thể với những dự án rất lớn, minh chứng là việc nhập khẩu để tăng đàn bò sữa.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, tỉnh Nghệ An thăm Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thành Duy “Mong chiến lược sữa Việt Nam sẽ thành hiện thực; mong Tập đoàn TH trở thành hạt nhân”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ. “Chúc cho Tập đoàn TH có một bước nhảy vọt tiếp theo về hệ sinh thái trong chế biến sản phẩm gồm: sản xuất, chế biến nông sản hữu cơ, đặc biệt trong chiến lực chăn nuôi, chế biến, thương mại của bò sữa thì phải sớm ngang tầm thời đại.



Đánh giá cao tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp của Nghệ An, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng tin tưởng, tỉnh sẽ sớm phát triển, tiên phong từ tiềm năng, lợi thế của mình, trong đó có chiến lược phát triển kinh tế từ rừng.