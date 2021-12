Gần 180 tác phẩm báo chí, bìa báo được trao giải tiêu biểu, ấn tượng

Tham gia cuộc thi, đơn vị Hội Nhà báo Nghệ An có 2 tác phẩm ảnh báo chí (Báo Nghệ An) và 2 tác phẩm phát thanh và truyền hình (Đài PT-TH Nghệ An) được trao giải báo chí tiêu biểu, ấn tượng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Trong ảnh: Nhà báo Hồ Ngân (thứ 3 từ phải sang) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Nghệ An thay mặt các đại biểu đoàn Nghệ An nhận giải thưởng. Ảnh: Đào Tuấn