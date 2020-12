Gần 200 nữ doanh nhân - doanh nghiệp Nghệ An tham gia khóa học 'Khởi sự doanh nghiệp'

Tham gia khóa học có gần 200 học viên là những nữ doanh nhân - doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An và trực tiếp trình bày các chuyên đề, nội dung của khóa học là các giảng viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Với mục tiêu hỗ trợ "Các kỹ năng cần thiết thiết trong kinh doanh", các học viên trong thời gian 2 ngày đã được nghe các chuyên đề chính như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng bán hàng hiệu quả; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng tiếp cận khách hàng; Viết thu hoạch đánh giá chất lượng khóa đào tạo...

Cùng với đó, Ban tổ chức khóa học còn lồng ghép các hoạt động phong phú, thiết thực như dành thời gian để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh, đề đạt tâm tư, nguyên vọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển...

Bà Trần Thị Khánh Toàn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại khóa học “Khởi sự doanh nghiệp”. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có gần 5.000 nữ Doanh nhân - Doanh nghiệp là hội viên Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An, việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An tổ chức khóa học "Khởi sự doanh nghiệp" là hoạt động rất ý nghĩa đối với các nữ Doanh nhân - Doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Các nữ doanh nhân - doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệp trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong thời gian tới, Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh sẽ tiếp tục phối với các đơn vị, ngành liên quan tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết trong kinh doanh cho hội viên.