Gần 200.000 trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 trong 1 tuần

Theo báo cáo của Viện Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện nhi của Mỹ, trẻ em chiếm tới 20% tổng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ trong tuần trước. Đây cũng là tuần thứ 19 liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ở mức trung bình trên 100.000. Báo cáo này cũng cho biết số ca mắc Covid-19 ở trẻ em Mỹ là rất cao và đang tiếp tục tăng.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở Mỹ. Ảnh: AP Số trẻ em phải nhập viện do Covid-19 ở Mỹ cũng đang gia tăng với trung bình khoảng 260 trường hợp mỗi ngày và hiện tại đang có gần 2 nghìn trẻ em đang được điều trị trong bệnh viện.



Trẻ em dưới 18 tuổi chiếm khoảng 22,2% dân số Mỹ và khoảng 42% trong số này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19.

Mỹ hiện đang ghi nhận hơn 206.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 147% so với tháng trước. 5 bang bao gồm Florida, New Jersey, New York, Delaware và Massachusetts đang chứng kiến số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo dữ liệu mới công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Omicron chiếm khoảng 58,6% tổng số ca nhiễm mới và chính thức trở thành chủng chủ đạo ở Mỹ. Ở khu vực bang New York và New Jersey và khu vực miền Nam nước Mỹ, tỷ lệ này còn lên tới 85%.

Số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Tờ Washington Post ngày 28/12 đưa tin, số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã lên tới hơn 253.000, vượt qua mức kỷ lục hơn 248.000 hồi tháng 01/2021.

Theo tờ Bưu điện Washington Post, tính tới chiều 28/12 (theo giờ Mỹ), số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày trong vòng 1 tuần qua đã ở mức 253.245 so với mức cao kỷ lục 248.209 trường hợp ngày 12/1.

Biến thể Omicron từng được phát hiệu đầu tiên ở Nam Phi, đã khiến số ca nhiễm mới ở Mỹ tăng đột biến và nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên hơn 63 triệu trong khi con số tử vong là 816.000.

Trong khi đó, theo các mô hình dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong vòng 4 tuần tới. Theo các dự báo này, từ 8.700 tới 20.800 người có thể phải nhập viện do Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ vào thời điểm 10/1/2022.

Tổng thống Joe Biden ngày 28/12 đã ký tuyên bố thu hồi quyết định hạn chế các hoạt động đi lại từ 8 quốc gia ở miền Nam châu Phi bao gồm Nam Phi, nơi đầu tiên phát hiện biến thể Omicron.

Cùng ngày, Mỹ đã bổ sung Thụy Điển, Manta và Mondova vào danh sách khuyến cáo đi lại ở mức độ cao nhất do lo ngại Covid-19./.