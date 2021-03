Gần 30 thanh niên vác dao tự chế hỗn chiến trước cổng nghĩa trang

Hình ảnh nhóm đối tượng cùng hung khí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 15/3, Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can để điều tra xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”.Khoảng 1h ngày 3/3, Công an TP. Biên Hòa phát hiện nhóm thanh niên khoảng 30 người đang tụ tập tại khu vực trước cổng nghĩa trang (thuộc phường Tân Biên), trên tay cầm sẵn dao lê, mã tấu, tuýp sắt.

Khi thấy lực lượng công an, nhóm này nhanh chóng điều khiển xe mô tô tăng ga tháo chạy thành nhiều hướng. Tổ công tác ngay lập tức triển khai đội hình bắt quả tang 6 đối tượng cùng 2 xe mô tô, 13 dao tự chế các loại, 4 tuýp sắt. Ngay sau đó, lần lượt các đối tượng khác có liên quan bị bắt giữ.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Trần Trung Đạo (19 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên địa bàn nên rủ khoảng 30 thanh thiếu niên đi giải quyết.

Trong đó, Đoàn Đức Hậu (19 tuổi), Kiều Trọng Tín (19 tuổi), Vũ Hoàng Tín (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (22 tuổi), Đỗ Trọng Thuân (20 tuổi), May Out Ngọc Long (20 tuổi), Lương Dĩ Hào (20 tuổi), Phạm Nguyễn Hoàng Nhật (19 tuổi), Nguyễn Duy Khang, Trần Hoàng Anh, Phạm Lê Ngọc Anh (17 tuổi), Đinh Nguyễn Phương Nam (18 tuổi), Đoàn Vũ Thuận, Trần Đình Kha Lu (17 tuổi), Vũ Đức Cầm (17 tuổi) cùng ngụ TP. Biên Hòa và một số người khác chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm gồm dao phóng lợn (tự chế), tuýp sắt, vỏ chai bia... rồi cùng nhau đi đến điểm hẹn là khu vực cổng nghĩa trang (thuộc phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) để đánh nhóm thanh niên kia.

Lực lượng công an phát hiện và bắt giữ những người này. Riêng Trần Trung Đạo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an TP. Biên Hòa, trong quá trình bỏ chạy đối tượng May Out Ngọc Long đã nổ súng (súng bắn đạn cao su) nhằm chống trả lại sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Vụ việc đang được Công an TP. Biên Hòa điều tra, làm rõ. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ truy bắt những tên còn lại để xử lý theo quy định.