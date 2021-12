Gần 300 doanh nghiệp tham dự lớp 'Áp dụng hiệu quả pháp luật cho đơn vị kinh doanh'

Bà Phan Thị Sáu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNN tỉnh Nghệ An khẳng định: Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội DNN tỉnh Nghệ An nhằm bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, công cụ pháp lý giải quyết tranh chấp trong DNN tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V