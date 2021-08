Gần 300 trường hợp ở Yên Thành vi phạm quy định phòng dịch bị xử phạt

Lực lượng công an trên địa bàn huyện Yên Thành tuần tra, xử lý những người vi phạm các quy định phòng dịch. Ảnh: Công an Yên Thành

Thông tin từ Công an huyện Yên Thành cho biết, từ ngày 19 đến 30/8, lực lượng công an huyện và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyền tra tuyên truyền, phát hiện 367 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, chính quyền các xã và UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 292 trường hợp, với tổng số tiền 522,5 triệu đồng, 75 trường hợp còn lại đang được củng cố hồ sơ để xử lý.