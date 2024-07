Thể thao

Gần 300 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An năm 2024

Sáng 1/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Vovinam Nghệ An tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An năm 2024.