Gần 3.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh

Năm nay, cả 2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên ĐH Vinh đều có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tương đương với hơn 1.400 thí sinh. Trong đó, các lớp chuyên Tiếng Anh, chuyên Toán và chuyên Ngữ văn là những lớp chuyên có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất.

Sau một ngày nghỉ ngơi, chiều nay (6/6) các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi chuyên. Tại các điểm thi, các thí sinh được yêu cầu giãn cách ngay từ khi vào trường thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại các điểm thi, công tác phòng bệnh được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh

Năm nay, thí sinh đăng ký vào trường chuyên chỉ phải thi duy nhất 1 môn chuyên. Điểm thi còn lại lấy từ kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi năm nay, 2 trường vẫn tổ chức thi cùng ngày và cùng đề thi. Trong đó, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh ở 11 môn chuyên với 2 điểm thi là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Trường THPT chuyên ĐH Vinh tuyển sinh 7 môn chuyên.

Do 2 trường chuyên cùng thi trong 1 ngày nên tại các điểm thi hôm nay, một số phòng thi không đủ thí sinh đến dự thi. Số lượng thí sinh đạt khoảng 85% thí sinh đăng ký dự thi. Do kỳ thi được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên công tác đảm bảo an toàn ở các điểm thi được thực hiện nghiêm túc.

Thí sinh đủ điều kiện phải có thân nhiệt bình thường. Ảnh: Đức Anh

Do quá lo lắng nên khá nhiều thí sinh có thân nhiệt cao trên 38 độ. Những trường hợp này được nhân viên y tế yêu cầu ngồi riêng một điểm để ổn định thân nhiệt và chỉ được vào phòng thi khi đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Mỹ Hà

Trong buổi chiều nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã trực tiếp đến điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu để kiểm tra công tác tổ chức thi.