Gần 33 nghìn trẻ từ 5 - 11 tuổi ở Nghệ An đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An: Tính đến sáng ngày 25/4, Nghệ An đã có 32.577 trẻ từ 5 - 11 tuổi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm Trường Trung học cơ sở Lam Thành, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà

Số trẻ được tiêm cụ thể ở 21 huyện, thành, thị như sau: Anh Sơn có 1.160 trẻ, Con Cuông có 1.700 trẻ, Cửa Lò có 417 trẻ, Diễn Châu có 3.335 trẻ, Đô Lương có 1.451 trẻ, Hoàng Mai có 1.460 trẻ, Hưng Nguyên có 947 trẻ, Kỳ Sơn có 818 trẻ, Nam Đàn có 940 trẻ, Nghi Lộc có 1.371 trẻ, Nghĩa Đàn có 1.348 trẻ, Quế Phong có 627 trẻ, Quỳ Châu có 621 trẻ, Quỳ Hợp có 1.300 trẻ, Quỳnh Lưu có 3.240 trẻ, Tân Kỳ có 1.387 trẻ, Thái Hòa có 493 trẻ, Thanh Chương có 4.500 trẻ, thành phố Vinh có 1.984 trẻ, Tương Dương có 478 trẻ, Yên Thành có 3.000 trẻ.

Tỉnh Nghệ An bắt đầu thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 20/4; đến ngày 22/4, 21 huyện, thành, thị bắt đầu tiêm đồng loạt.

Vắc-xin để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là vắc-xin Moderna liều 0,25ml. Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, bắt đầu theo thứ tự từ những trẻ lớn xuống trẻ bé hơn.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục và các địa phương, công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có trường hợp phản ứng mạnh nào xảy ra.

Trước đó, Bộ Y tế đã cấp 82.600 liều vắc-xin cho tỉnh Nghệ An để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đã phân số vắc-xin này cho 21 huyện, thành, thị. Trong tuần này, Nghệ An tiếp tục tiêm hết số vắc-xin đã cấp./.