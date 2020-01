Gần 400 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó được nhận quà Tết

Trong chương trình, Trường Đại học Vinh đã tặng quà cho 370 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Ngoài giá trị vật chất, đây còn là tình cảm của các tổ chức, đơn vị và cá nhân hảo tâm, các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh đã quyên góp, ủng hộ nhằm khích lệ tinh thần với mong muốn các em thắp lên ý chí và quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, thể hiện và phát huy được năng lực của mình trong học tập cũng như trong cuộc sống.

370 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận quà trong dịp này. Ảnh: Phương Thúy

Trước đó, trường Đại học Vinh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đồng bào nghèo huyện miền núi tại 15 xã thuộc 13 huyện của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa với tổng giá trị 150 triệu đồng; Ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức; tổ chức trao tặng hàng nghìn món quà bao gồm quần áo, vật dụng… cho đồng bào vùng sâu, vùng xa...