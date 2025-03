Xã hội Gần 400 vận động viên tham gia giải Pickleball Cup Truyền hình Nghệ An - Bia Sao Vàng lần thứ nhất Chiều 28/3, tại thành phố Vinh, Giải Pickleball Cup Truyền hình Nghệ An - Bia Sao Vàng lần thứ I - năm 2025 chính thức khai mạc.

Dự lễ Khai mạc giải đấu có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An; Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cùng các đơn vị, ban, ngành liên quan.

Lễ Khai mạc được tổ chức tại thành phố Vinh với sự tham gia của gần 400 vận động viên đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải Pickleball Cup Truyền hình Nghệ An - Bia Sao Vàng lần thứ I - năm 2025 do Đài PT-TH Nghệ An, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện thể thao có quy mô cấp tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao tặng hoa và biểu trưng lưu niệm cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải quy tụ gần 400 vận động viên, đến từ hơn 60 câu lạc bộ tham gia tranh tài ở 6 nội dung thi đấu từ ngày 28-30/3/2025.

Đối tượng tham dự giải được mở rộng các vận động viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc đang học tập, công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tại các CLB, cụm sân Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham gia giải có 2 nhóm tuổi: Nhóm tuổi 1 từ 16- 40 tuổi; Nhóm tuổi 2 từ 41 tuổi trở lên. Các nội dung tranh tài gồm: Đôi nam, Đôi nữ (2 nhóm tuổi); Đôi nam Pro và Đôi nam nữ (không phân biệt nhóm tuổi). Để đảm bảo tính chuyên môn, các tay vợt đăng ký thi đấu nội dung đôi nam Pro phải có điểm trình từ 2.5 trở lên ở các diễn đàn, hội nhóm, CLB, giải đấu đã tổ chức hoặc công bố trên lãnh thổ Việt Nam.

Ban Tổ chức giải đấu đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình ngôi nhà nhân ái cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Pickleball là môn thể thao mới, kết hợp kỹ thuật của các môn bóng bàn, cầu lông và quần vợt, nhưng với mức độ vận động phù hợp hơn cho mọi lứa tuổi. Thông qua giải nhằm tăng cường sự giao lưu, kết nối, tạo sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục, thể thao, góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên và những người đam mê môn thể thao Pickleball được học hỏi, tích luỹ thêm kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu.

Ngay sau lễ Khai mạc, các trận thi đấu được diễn ra đầy sôi nổi, kịch tính. Ảnh: Thanh Quỳnh

Một trong những hoạt động nổi bật của giải là việc huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại lễ Khai mạc, Ban Tổ chức giải đấu đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình ngôi nhà nhân ái cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Nghĩa Đàn. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Video: Thanh Quỳnh

Ngay sau lễ Khai mạc, các trận thi đấu được diễn ra sôi nổi, kịch tính tại Cụm sân HS Pickleball Vinh City và được livestream trên hạ tầng mạng Fanpage Truyền hình Nghệ An, Kênh YouTube Nghệ An TV, app NTVgo.